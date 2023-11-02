"До последнего обороняли": Буданов в начале вторжения едва не получил ранение на Донбассе

По словам командира штурмовой группы "Саида", трагедия чуть не случилась во время обороны Северодонецка, куда прибыл глава ГУР. От артиллерийского обстрела ВС РФ его спасла бронемашина.

Начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Кирилл Буданов весной 2022 года приезжал на Донбасс, где едва не получил серьезное ранение. Это уже не первый случай, когда он рискует жизнью. Об этом рассказал командир штурмовой группы подразделения "Шаманбат" с позывным "Саид" в интервью NV.

Время от времени глава ГУР посещал передовую, чтобы поддержать бойцов, однако в первые месяцы полномасштабного вторжения он отправился в одну из самых горячих точек.

Поездки Буданова на Донбасс: новые детали

По словам "Саида", который был рядом во время задания, в один из дней его подразделение отправилось в контратаку, которая считалась успешной, но в результате бойцы были вынуждены отступить.

"У нас упал фланг полностью. Но все равно стояли. Пока россияне мосты, которые связывали город с "большой землей", не подбили. Потом был уже приказ про отход. До последнего мы обороняли Северодонецк ", – рассказал "Саид".

Город Северодонецк в Луганской области являлся временной областной столицей, ведь сам Луганск с 2014 года оккупирован россиянами. Соответственно, этот населенный пункт после начала полномасштабного вторжения стал для противника главной целью и глава ГУР не мог стоять в стороне, когда это происходило.

Он прибыл в город, чтобы поддержать своих побратимов. Это уже не в первый раз он принимал такие рискованные решения. В одном из интервью Кирилл Буданов отмечал, что иногда присутствие необходимо, ведь у людей есть свойств бояться.

"Иногда нахожу варианты, как подбодрить бойцов. Если это дало положительный результат, значит это было сделано правильно. Если результата положительного нет, значит были ошибки", — рассказывал глава ГУР.

Поездки Буданова на Донбасс: шаг от ранения

"Саид" вспоминает, что рисковал глава ГУР часто. Во время обороны Северодонецка группа бойцов во главе с Кириллом Будановым попала под артиллерийский обстрел. Тогда обошлось без последствий благодаря бронемашине, которая и прикрыла разведчика в эпицентре боевых действий.

Напомним, 16 октября боец рассказал, в каких спецоперациях ГУР участвует лично Буданов. По словам командира спецподразделения "Артан" Александра "Лютого", в ходе одной из задач Кирилл Буданов смог убедить 19 россиян сдаться в плен всего лишь с помощью личного разговора и переговоров по рации.