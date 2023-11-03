Кадыров поручил МГТУ разработать "джихад-машину" для войны в Украине, – СМИ

По данным журналистов, испытания "джихад-машины" планируют провести в Российском университете спецназа.

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (МГТУ) займется разработкой конструкторской документации легкой маневренной боевой машины по поручению главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Об этом пишет ТАСС 2 ноября со ссылкой на министра промышленности и энергетики республики Чечни Адама Хакимова.

Сообщается, что так называемая "джихад-машина" будет создана для нужд российских военнослужащих, воюющих в Украине. Соответствующее соглашение с МГТУ уже подписано.

Отметим, что о запуске производства легкого военного автомобиля на базе завода "Чеченавто" издание сообщало еще 20 января. По данным журналистов, глава правительства Чечни Муслим Хучиев и глава Министерства промышленности и энергетики региона Адам Хакимов обсуждали этот вопрос с руководящим составом Министерства промышленности и торговли России.

Источник издания отметил, что испытания "джихад-машины" собираются провести в Российском университете спецназа. По его словам, местные власти также планируют открыть в Чечне центр по ремонту и обслуживанию военной техники.

Напомним, 10 октября Рамзан Кадыров поддержал Палестину в войне против Израиля и заявил, что готов отправить туда свои войска. Он заявил, что во время поездки в Израиль со своей "мирной делегацией" они на себе "ощутили нескрываемую провокацию".

Ранее, 9 октября, одна из ракет, запущенных боевиками ХАМАС по Израилю, попала в мечеть имени Ахмата Кадырова. По данным СМИ, глава Чечни открыл в арабской деревне Абу-Гош под Иерусалимом мечеть имени своего отца в 2014 году.