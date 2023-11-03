Без Украины: Палата представителей США приняла отдельный законопроект о помощи Израилю

По словам лидера большинства в Сенате Чака Шумера, законопроект Палаты представителей о помощи Израилю является "глубоко ошибочным предложением".

В четверг, 2 ноября, Палата представителей США приняла законопроект о выделении Израилю военной помощи на сумму 14,3 миллиарда долларов, который не включает помощь Украине. Об этом пишет CNN.

Законопроект стал причиной споров между членами Палаты представителей и Сената. Так, лидер сенатского большинства Чак Шумер назвал упомянутый документ "глубоко ошибочным предложением" и заявил, что Сенат не станет его принимать.

"Вместо этого мы будем вместе работать над нашим собственным двухпартийным пакетом чрезвычайной помощи, который включает помощь Израилю, Украине, конкуренцию с китайским правительством и гуманитарную помощь Газе", — заявил Шумер.

В свою очередь спикер Палаты представителей Майк Джонсон заверил, что пакет помощи Украине будет принят позже. Он также сообщил о планах объединить этот пакет с финансированием безопасности границ.

"Если мы собираемся позаботиться о границе в Украине, нам нужно также позаботиться и о границе Америки", — сказал Джонсон.

Как отмечают журналисты, демократы не согласны с тем, что законопроектом не предусмотрено финансирование Украины. Сообщается, что в Сенате обе партии поддерживают помощь Израилю и дальнейшую помощь Украине, однако многие члены республиканской партии в Палате представителей являются противниками дополнительной поддержки Киева.

Напомним, 10 октября стало известно, что Белый дом решил объединить пакеты помощи Украине и Израилю, чтобы обеспечить дополнительное финансирование Израилю, и вернуть денежную помощь Киеву, против которой ранее выступали некоторые республиканцы.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга 31 октября заявил, что президент США может наложить вето на финансирование для Израиля, если в пакете не будет помощи для Украины.