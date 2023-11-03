"Шахеды" и ракета Х-59: в Воздушных силах ВСУ раскрыли результаты работы ПВО (фото)

В пятницу, 3 ноября, российские войска нанесли удары по гражданским объектам в разных городах Украины, применяя дроны и ракеты.

В ночь на 3 ноября 2023 года украинскими силами ПВО уничтожено 24 ударных БпЛА Shahed-136/131 и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в Telegram сообщило подробности.

Украинские города российские оккупанты атаковали четырьмя десятками Shahed-136/131 с территории Курской области и из района Приморско-Ахтарска. Противник применил и управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной территории Херсонской области.

"Шахеды" запускались определенными волнами и небольшим группами направлялись в разных направлениях. В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу, работала противовоздушная оборона. Для того, чтобы отразить воздушное нападение привлекли истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.

Пресс-секретарь ОК "Південь" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала о попадании в объект инфраструктуры в Одесской области. Она отметила, что атака этой ночью оказалась достаточно массированной и мощной. Кроме этого, враг выбрал разветвленную географию целей, которые пытался атаковать.

В зоне ответственности ОК, по словам Гуменюк, уничтожили 11 ударных дронов. В Одесской области оккупанты попали по технической территории инфраструктурного объекта. Пострадавших в результате атаки нет, разрушения не являются критическими.

Наталья Гуменюк прокомментировала такие действия оккупантов. Она считает, что причина попыток России атаковать глубокие тылы заключается в отсутствии преимущества на фронте. Именно поэтому российские оккупанты нанесли удары по гражданской инфраструктуре.

Напомним, Россия обстреляла ночью 3 ноября города Украины. Последствия атаки БПЛА назвали чиновники.