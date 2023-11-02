"Грозное оружие": в Воздушных силах объяснили, почему РФ запускает меньше "Шахедов" во время атак

По словам спикера ВС Юрия Игната, российские войска стали использовать беспилотники для сбора важной информации о силах и средствах ВСУ.

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В последнее время Россия стала использовать меньше дронов-камикадзе для ударов по территории Украины. Несмотря на это, "Шахеды" все равно представляют опасность и помогают вражеской разведке. Об этом сообщает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Согласно его словам, причины сокращения числа одновременно выпускаемых дронов со стороны оккупантов могут быть разнообразными. "Шахед" представляет собой высокоточное дальнобойное оружие в виде беспилотного камикадзе-дрона, способного точно поражать цель.

"Он имеет GPS навигацию, по которой идет по проложенному маршруту. И он может лететь далеко и постоянно менять маршрут. Таким образом даже небольшое количество БПЛА, которые враг применяет, проводят маневры по Украине и определяют, где их там лучше сбивают, а где хуже" , — сказал спикер.

Игнат подчеркнул, что данная информация предоставляет врагу возможность сделать определенные выводы о наличии и размещении сил и ресурсов в конкретных регионах. Эти сведения затем используются оккупантами при планировании последующих атак.

"То есть некая разведывательная функция. Но не забываем, что даже такое количество в 5-6 БПЛА не просто так отправили "полетать", а конкретно на объекты для того, чтобы их уничтожить. Ну и даже количество в 11 или 15 дронов, они разлетаются по разным маршрутам и никогда фактически не летают в куче. Это позволяет врагу проводить сбор важной информации о силах и средствах", — добавил он.

Спикер подчеркнул, что даже один "Шахед" — это грозное оружие и его нужно уничтожать. Ведь когда дрон попадает в уязвимое место, могут быть серьезные последствия.

Напомним, в октябре мы писали о том, что эксперты изучают флагманский дрон РФ, захваченный в бою. Российский беспилотник Supercam ВС РФ используют для аэрофотосъемки и видеомониторинга. Зная их характеристики, Генштаб сможет лучше составлять планы боевых действий.

А во второй половине мая редкий российский дрон SuperCam снова попал в руки ВСУ. В ночь на 16 мая Киев и ряд других украинских городов были атакованы не только ракетами, но и беспилотниками. Системы ПВО ВСУ хорошо справились с задачей и смогли достойно отразить атаки, после чего в тематических пабликах военные начали публиковать фото "трофеев" — обломки сбитых ракет и дронов. Однако некоторые БПЛА удалось "приземлить" целыми.