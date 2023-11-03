Украина готовится к зиме: какие системы против дронов получат ВСУ, и что будет недоступно

Западные союзники анонсировали поставки в Украину антидроновых систем и делятся передовыми технологиями в области этих видов вооружения. Однако некоторые опытные образцы, например, микроволновое оружие на базе Leonidas, пока предоставлены не будут.

В то время как Украина в преддверии зимы готовится к российским атакам по энергосистеме, западные союзники намерены отправить Киеву новейшие разработки в области защиты от беспилотников. О том какие передовые системы могут попасть в Украину пишут обозреватели Defence One.

В интервью журналистам издания польский генерал Веслав Кукула сказал, что российские беспилотники вносят хаос, в том числе и на поле боя — большинство польских гаубиц, поврежденных россиянами, были уничтожены барражирующими боеприпасами.

В свою очередь ВВС Украины Юрий Игнат предупредил, что зима, скорее всего, принесет рекордное количество атак российских БПЛА. Он отметил российский аппарат Shahed 136 иранской разработки, способный преодолевать более тысячи километров для нанесения ударов по целям.

Для устранения угроз США и их союзники направляют противодронные средства и готовы поделиться передовыми технологиями. Многие из новых систем защиты от беспилотников автоматической пушки, совмещенной с системой радиолокационного слежения и глушителем радиоэлектронной борьбы. Такие системы в первую очередь встречают приближающиеся беспилотники помехами, призванными нарушить навигацию и прервать их связь с российскими операторами.

Что получит Украина

Среди орудийных систем, которые уже отправлены на Украину или скоро будут отправлены: Terrahawk Paladin от MSI Defence Systems, анонсированные в начале октября Slinger компании EOS, а также CORTEX Typhon компании Kongsberg.

Еще одна система Agnostic Gun Truck (AGT) компании Northrop Grumman будет отправлена в Украину в самое ближайшее время. Также существует ракетный комплекс Vampire компании L3Harris и DroneHunter.

комплекс Vampire компании L3Harris

"Эти системы присоединятся к целому ряду других компаний, отправляющих на Украину системы защиты от беспилотников, включая "глушилки" от DroneShield", — рассказал Defense One генеральный директор компании Олег Ворник.

Что не отправят в Украину

Между тем среди перечисленных систем отсутствует некоторые из самых современных средств борьбы с БПЛА, разрабатываемых или закупаемых для армии США. Например, компания Epirus передала американским войскам первый прототип мощного микроволнового оружия для защиты от беспилотников.

Система, получившая название Indirect Fire Protection Capability — High-Power Microwave, создана на базе системы Leonidas компании Epirus и предназначена для поражения стай беспилотников, подобных тем, которые все чаще используются на полях сражений в Украине.

Также США не отправили 50-кВт лазер для уничтожения дронов, который армия испытывает для использования в боевых условиях, а также армейскую систему ПВО ближнего действия M-SHORAD и ее аналог L-MADIS для морской пехоты. Впрочем, это связано с тем что некоторые из этих систем являются прототипами и считаются экспериментальными образцами. Хотя с другой стороны, подчеркнули обозреватели, такая система как Vampire компании L3Harris начала испытания только в 2021 году, а ее прототип был отобран Пентагоном для отправки на Украину в августе 2022 года.

Ранее сообщалось, что в результате ракетных ударов и атак беспилотников Вооруженные силы РФ в течение прошлой зимы повредили 270 объектов энергетики в Украине — это почти 50% всей энергосистемы страны.По словам генерального директора компании Yasno Сергея Коваленко, ущерб от таких атак составил 9 миллиардов долларов.