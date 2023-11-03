"Калашников" завершает испытания модернизированного автомата АК-12 образца 2023 года

В мае текущего года российский концерн представил новую версию АК-12. В ней конструкторы убрали режим отсечки по два выстрела, доработали диоптрический прицел, а дульный компенсатор стал несъемным.

Российское АО "Концерн Калашников" отчитался о финальном этапе испытаний модернизированного автомата АК-12 версии 2023 года. По словам президента концерна Алана Лушникова, уже в ноябре текущего года будут известны результаты тестов, по итогам которых будет принято решение о начале серийного производства. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба АО.

"В этом месяце мы должны получить обратную связь по результатам опытно-войсковых испытаний автомата АК-12 образца 2023 года, который представили в мае", – сказал Лушников.

Вместе с тем сообщается о выполнении трехлетнего контракта концерна по поставкам АК-12 в адрес Минобороны РФ, и настоящее время выполняется следующий контракт. Однако количество стрелкового оружия по последнему соглашению не оглашается.

Доработки "Калашникова"

Российские обозреватели пишут, что по итогам эксплуатации АК-12 ранних моделей в условиях боевых действий в Украине было принято решение о модернизации автомата, новый образец которого был предоставлен уже в мае 2023 года.

Российские оружейники услышав жалобы российских военнослужащих убрали режим отсечки по два выстрела и применили упрощенную схема сборки-разборки автомата. Кроме того были установлены более эргономичный приклад и двухсторонний предохранитель, который облегчит эксплуатацию для стрелков-левшей.

Также был доработан диоптрический прицел, а дульный компенсатор стал несъемным. При этом приспособления для малошумной стрельбы можно будет устанавливать поверх пламегасителя.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие были замечены с автоматом АК-74, который был модернизирован по конфигурации Bullpup. Культовое оружие, которое было адаптировано с помощью комплекта для переоборудования Black Storm BS-4, предназначено для ведения боевых действий в стесненных условиях.