Мобилизация в Украине: может ли работодатель вручить повестку работнику

Юрист Татьяна Козян отметила, что на работодателей возлагается контроль за своевременным прибытием военнообязанного к месту, определенному повесткой, но порядок такого контроля не регламентирован никоим образом.

В связи с полномасштабным вторжением РФ в Украине действует всеобщая мобилизация. Кроме работников военкоматов, повестку военнообязанному могут выдать также представители СБУ, подразделения Службы внешней разведки и органов местного самоуправления. Имеет ли право работодатель вручать повестки в комментарии РБК-Украина рассказала юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян.

По ее словам, в Украине руководители предприятий все же имеют право вручать повестки работникам.

Юрист отметила, что работодателям поручено осуществлять надзор за своевременным прибытием военнообязанного к месту, указанному в повестке, однако способ этого контроля не регламентирован никоим образом.

"Если работодатель получает распоряжение от территориального центра комплектования и социальной поддержки по оповещению военнообязанного о вызове, он обязан издать приказ о таком оповещении и под подпись довести его до сведения определенных лиц. А также вручить повестку о явке по вызову в ТЦК и СП", — заявила Козян.

По словам эксперта, за нарушение этих обязательств работодатели подпадают под административную ответственность.

В случае нарушения во время военного положения, предусмотрен штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (5 100-8 500 гривен).

"Решение о наложении штрафа за нарушение принимает руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки", — объясняет юрист.

Напомним, некоторые военнообязанные украинцы могут получить отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам. Право на такую отсрочку имеют мужчины и женщины, которые ухаживают за тремя или более несовершеннолетними детьми. Также ее получат лица, у которых близкие родственники погибли или пропали без вести во время выполнения мероприятий по нацбезопасности страны.