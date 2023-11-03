"Четыре минуты ада": бойцы президентской бригады сожгли колонну техники ВС РФ (видео)

Украинские бойцы обнаружив в районе Авдеевки продвижение колонны противника нанесли огневое поражение, применив противотанковые средства и артиллерию.

Второй механизированный батальон Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого на Авдеевском направлении сожгли колонну из десятков единиц техники Вооруженных сил РФ. Соответствующее видео было опубликовано 3 ноября на странице Facebook украинских бойцов.

Колонна танков противника біла обнаружена средствами аєроразведки. С помощью разведывательных беспилотников были установлены координаты продвижения россиян, после чего украинские защитники применили против оккупантов противотанковые средства и артиллерию.

"На видео — 4 минуты ада, который оккупантам устроили пехотинцы, противотанкисты и артиллеристы второго механизированного батальона Президентской бригады во взаимодействии 55 ОАБр и артиллерией 110 ОМБр", — говорится в комментарии под видео.

Несмотря на попытки продвижения противника по открытой местности точными ударами вражеская техника была уничтожена.

"Наши бойцы стойко держат оборону и наносят противнику сокрушительный ущерб", — подытожили украинские защитники.

Напомним, по данным Минобороны Великобритании Вооруженные силы РФ провалили штурм под Авдеевкой Донецкой области из-за прочной украинской обороны. По мнению британской разведки, одна из причин провала — отсутствие необходимой воздушной поддержки из-за эффективной ПВО украинских сил.