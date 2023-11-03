Могут бить почти на 400 км: РФ хочет произвести за 3 года 1000 ракет 40Н6 для С-400 (фото)

По данным экспертов, данное оружие является особо опасным, ведь оно направлено в первую очередь на сужение возможностей для маневра тактической авиации ВСУ.

Российская Федерация планирует к 2027 году в рамках текущей государственной программы по вооружению приобрести более тысячи дальнобойных зенитных ракет 40Н6 для интеграции с зенитно-ракетными комплексами С-400. Эти комплексы уже внедрены в действующую систему обороны или будут использоваться в новых составах Воздушно-космических сил Российской Федерации. Об этом сообщает издание Defense Express.

"В июле текущего года стало известно о завершении "общих госиспытаний" упомянутой зенитной ракеты 40Н6. А к 2027 году россияне планируют иметь 56 дивизионов ЗРК С-400", — говорится в сообщении.

Как отмечают в источнике, что речь идет об особо опасном оружии врага, которое направлено в первую очередь на сужение возможностей для маневра нашей тактической авиации.

По данным источника, 40Н6 имеет следующие технические характеристики:

дальность удара по аэродинамическим целям — 380 км;

дальность удара по баллистическим целям — 15 км;

минимальная дальность стрельбы — 5 км;

стартовая масса этой ракеты – 1,8 т;

длина фюзеляжа – 7,8 ме;

строение – двухступенчатое;

заявленная скорость полета – до 4300 км/ч.

"Россияне декларируют, что для наведения 40Н6 имеет комбинированную систему наведения с активной и полуактивной наводкой, но без детализации. Поэтому здесь можно лишь предполагать, что головка самонаведения ракеты может работать в полуактивном на среднем участке полета, принимая отраженный сигнал, а уже на конечном участке — включать активный поиск", — отметили эксперты.

РФ хочет произвести за 3 года 1000 ракет 40Н6 для С-400

Напомним, Россия модифицирует дроны Shahed и может запустить массовое производство. Аналитики еще с этого лета начали фиксировать конструктивные модификации у Shahed-136, которые россияне маркируют "Герань-2".

Ранее Фокус писал, что оккупанты хотят запустить в Севастополе центр по созданию дронов. Сейчас России сложно производить беспилотники из-за острого дефицита электроники, а ее собственные микрочипы не подходят для такой техники.