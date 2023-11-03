"Цели очевидны и понятны": у Украины есть понимание, как должна закончиться война, — ОП

По словам Михаила Подоляка, есть несколько условий, которые приблизят финал противостояния. В результате Россия будет вынуждена сосредоточиться на внутренних проблемах страны.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Украины есть четкое понимание того, как и на чьих условиях должна закончиться война. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter) 3 ноября.

По его словам, несмотря на сложности, с которыми приходится сталкиваться на текущем этапе противостояния, увеличение поставок западной помощи подарит бойцам ВСУ достижение преимущества на поле боя.

"Цели и стратегии Украины очевидны и понятны, и у нас есть четкое понимание того, как выглядит "конец войны". Несмотря на все трудности на нынешнем этапе войны", — заявил Михаил Подоляк.

Помимо наращивания поставок оружия, как считает советник главы ОП, есть еще несколько условий, которые в результате помогут победить Украине. Туда он включил следующие:

тактическое поражение РФ;

обвал российских оборонных заказов;

возвращение мобилизованных россиян обратно домой;

крах мифов, которые продолжает распространять российская пропаганда;

снижение влияния "путинской вертикали";

самоизоляция России.

В результате, как только все это произойдет, в крупных российских городах начнутся внутренние беспорядки, а нынешние элиты будут заменены.

"В результате всего этого Россия на определенный период сосредоточится на внутренних проблемах и начнет занимать то место в мире, которого она действительно заслуживает (место неглобального игрока), значительно уменьшится поддержка глобальной нестабильности, вернется возможность возрождения международного права и международных институтов", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 12 октября сообщалось, что глава ГУР МО Кирилл Буданов высказался о возможности закончить войну в 2023 году. По его мнению, в ближайшие 2 месяца этого не случится, однако детали он уточнять не стал, ведь большинство из объяснений "составляют государственную тайну" и "не для публичного обсуждения".