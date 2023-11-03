Запутался в проводах и взорвался во дворе: жители Харькова о последствиях атаки БПЛА (фото)

Одним из пострадавших от ночного обстрела оказался владелец СТО. Всю ночь он обзванивал клиентов, чьи автомобили сгорели. Также повреждено здание железнодорожного колледжа и жилые дома.

3 ноября российские оккупанты атаковали Харьков в ночное время суток, что привело в результате к колоссальным последствиям. Местные жители рассказали, как провели эту опасную ночь, передает ТСН.

Для обстрела противник использовал дроны-камикадзе иранского производства. Зафиксировано не менее четырех "попаданий", которые и привели к пожарам в городе. Горели дома, административные сооружения, а также СТО.

Владелец станции техобслуживания автомобилей Александр Старченко в комментарии журналистам рассказал, что спасатели всю ночь пытались потушить пламя. Местный житель отметил, что из-за российской атаки он лишился бизнеса и всю ночь обзванивал клиентов, чьи автомобили сгорели.

Жители Харькова рассказали о последствиях ночной атаки Фото: Полиция Харьковской области

Также атака дронов повредила здание железнодорожного колледжа, о чем рассказал мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, стены полностью рассыпались на одном из этажей, поэтому спасатели их демонтировали.

"Это учебное заведение. Здесь никого нет и не было. Поэтому знаете странно говорить, что какие-то военные объекты россияне таки атакуют. Повреждено много крыш, будем работать", — заявил городской глава.

Жители Харькова рассказали о последствиях ночной атаки Фото: Игорь Терехов/telegram Жители Харькова рассказали о последствиях ночной атаки Фото: Игорь Терехов/telegram

Для местного населения ночь тоже была непростой, о чем они рассказали в комментарии журналистам. Елена Бобро жилет недалеко от места, где произошел инцидент. В ее дома побило крышу и кона, а теперь приходится справляться с последствиями ударов противника.

Первые взрывы привели ее в ступор и она сидя на кровати не понимала, куда идти на выход.

Жители Харькова рассказали о последствиях ночной атаки Фото: Полиция Харьковской области

Также БПЛА повредил дом Александра Пащенко. Он рассказывает, что дрон запутался в электропроводах, после чего взорвался прямо во дворе.

"У меня здесь где-то "бендеры" есть? БТР, бл**ь? Зачем вы это сделали? Забор был красив, нет его уже — испарился", — рассказывает житель Харькова.

В результате атаки 8 граждан обратились за медицинской помощью. Среди них двое детей.

Жители Харькова рассказали о последствиях ночной атаки Фото: Полиция Харьковской области

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку Shahed. По его словам, войска противник продолжит наносить удары чаще, по мере приближения зимы. В то же время, Украина намерена отвечать на террор.