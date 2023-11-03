Запутался в проводах и взорвался во дворе: жители Харькова о последствиях атаки БПЛА (фото)
Одним из пострадавших от ночного обстрела оказался владелец СТО. Всю ночь он обзванивал клиентов, чьи автомобили сгорели. Также повреждено здание железнодорожного колледжа и жилые дома.
3 ноября российские оккупанты атаковали Харьков в ночное время суток, что привело в результате к колоссальным последствиям. Местные жители рассказали, как провели эту опасную ночь, передает ТСН.
Для обстрела противник использовал дроны-камикадзе иранского производства. Зафиксировано не менее четырех "попаданий", которые и привели к пожарам в городе. Горели дома, административные сооружения, а также СТО.
Владелец станции техобслуживания автомобилей Александр Старченко в комментарии журналистам рассказал, что спасатели всю ночь пытались потушить пламя. Местный житель отметил, что из-за российской атаки он лишился бизнеса и всю ночь обзванивал клиентов, чьи автомобили сгорели.
Также атака дронов повредила здание железнодорожного колледжа, о чем рассказал мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, стены полностью рассыпались на одном из этажей, поэтому спасатели их демонтировали.
"Это учебное заведение. Здесь никого нет и не было. Поэтому знаете странно говорить, что какие-то военные объекты россияне таки атакуют. Повреждено много крыш, будем работать", — заявил городской глава.
Для местного населения ночь тоже была непростой, о чем они рассказали в комментарии журналистам. Елена Бобро жилет недалеко от места, где произошел инцидент. В ее дома побило крышу и кона, а теперь приходится справляться с последствиями ударов противника.
Первые взрывы привели ее в ступор и она сидя на кровати не понимала, куда идти на выход.
Также БПЛА повредил дом Александра Пащенко. Он рассказывает, что дрон запутался в электропроводах, после чего взорвался прямо во дворе.
"У меня здесь где-то "бендеры" есть? БТР, бл**ь? Зачем вы это сделали? Забор был красив, нет его уже — испарился", — рассказывает житель Харькова.
В результате атаки 8 граждан обратились за медицинской помощью. Среди них двое детей.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку Shahed. По его словам, войска противник продолжит наносить удары чаще, по мере приближения зимы. В то же время, Украина намерена отвечать на террор.