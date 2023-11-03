"Подготовка идет полным ходом": Зеленский может приехать в Израиль на следующей неделе, – СМИ

По сообщениям в СМИ, Израиль признает, что визит президента Украины повысит его легитимность в войне против ХАМАСа и обозначит единый фронт свободных и демократических стран.

Между Израилем и Украиной ведутся переговоры на высоком уровне о прибытии президента Украины Владимира Зеленского в Израиль. Визит может состояться уже на следующей неделе. Об этом в пятницу, 3 октября сообщил израильский канал N12 со ссылкой на анонимные дипломатические источники.

По сообщениям в израильской прессе, Зеленский может приземлиться в Израиле уже в понедельник или вторник.

Зеленский заявил о своем желании приехать в Израиль около двух с половиной недель назад, но тогда в Иерусалиме посчитали, что "сейчас неподходящее время". Издание отмечает, что на тот момент "политический фронт еще не был сформирован", что не позволило визиту состояться.

"Ожидаемая фотография [Зеленского] с политической элитой Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президента Ицхака Герцога, подаст миру своего рода послание единства, согласно которому просвещенный мир, на который нападают, выступает против менее просвещенного мира, совершающего нападение. Это будет означать нечто вроде единого фронта Израиля, Украины, Европы и США против оси Россия-Иран", – пишет издание.

В сообщении отмечается, что визит украинского президента имеет важное дипломатическое значение и Израиль признает, что это повысит его легитимность в войне против ХАМАС.

Зеленский встал на сторону Израиля в своей речи, транслировавшейся в штаб-квартире НАТО 11 октября, и призвал мир помочь в войне против ХАМАС.

"В эти дни наше внимание приковано к Ближнему Востоку. Никто не сможет забыть, что террористы сделали с Израилем. Террористы вроде Путина или ХАМАС стремятся держать в заложниках свободные и демократические страны, и они хотят власти над теми, кто стремится к свободе. Террористы не изменятся. Они просто должны проиграть, а это значит, что мы должны победить", – сказал Зеленский.

Министра образования Израиля Йоав Киш, комментируя предстоящий визит Зеленского, отметил, что это "станет важным сигналом".

В течение прошлого года Израиль сопротивлялся слишком близкому сближению с Украиной, чтобы не вызвать гнев России, которая контролирует небо над Сирией. Позиция Иерусалима раздражала Вашингтон и временами приводила в ярость Киев, чьи просьбы о предоставлении наступательного вооружения неоднократно отклонялись.

Напомним, Израиль перестал информировать РФ о своих атаках в Сирии. По данным журналистов, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Москва стала ближе к Ирану, ухудшая отношения с Тель-Авивом.

Ранее Фокус писал, что представитель России в ООН заявил, что Израиль не имеет права обороняться. По словам дипломата Василия Небензи, Израиль — это "оккупационное государство". Он отметил, что безопасность страны может быть гарантирована только после "справедливого решения палестинской проблемы".