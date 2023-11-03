"Партнерство прекратилось": Израиль перестал информировать РФ о своих атаках в Сирии

По данным журналистов, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Москва стала ближе к Ирану, ухудшая отношения с Тель-Авивом.

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Израиль прекратил информировать Россию о своих операциях в Сирии после атаки террористов из организации ХАМАС на израильскую территорию. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, 30 октября израильские военные воздушные силы атаковали военную базу в южной провинции Дарья в Сирии. Согласно источникам, знакомым с данным инцидентом, Израиль использовал листовки для предупреждения сирийских вооруженных сил о необходимости не допускать близкое нахождение иранских сил и их союзников вблизи границы с Израилем.

Кроме того, недавно Израиль атаковал склад оружия на крупной сирийской военной базе, расположенной на юге Сирии, где вместе с сирийскими военными силами находились иранские офицеры и боевики из организации "Хезболла".

Свидетели сообщили, что в результате атаки погибли более десятка сирийских военнослужащих и офицеров. Израильские военные самолеты также атаковали радары для воздушного наблюдения на близлежащем объекте.

"Члены российской военной полиции время от времени присутствуют на объекте рядом с этой базой. Неизвестно, находились ли они там, когда Израиль нанес удар. Сирийские военные признали обе атаки", — пишет издание и добавляет, что Израиль не информировал Россию об этих атаках вперед.

Согласно данным Bloomberg, обе стороны — Израиль и Россия — имели выгоду от того, что Израиль предупреждал о своих действиях. Пять лет назад российский лидер Владимир Путин обещал израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что не допустит установления Ирана и "Хезболлы" на юго-западе Сирии, в районе Голанских высот.

Но после полномасштабного вторжения РФ в Украину Москва стала ближе к Ирану, ухудшая отношения с Тель-Авивом. Война Израиля с ХАМАСом, который контролирует Газу и получает поддержку от Ирана, и тесное партнерство между Израилем и США еще больше разъединили их.

Напомним, 12 октября ВВС Израиля атаковали аэропорты в Сирии. Сообщалось, что целью ЦАХАЛ было нарушить иранские линии поставок.

Ранее, 10 октября, Сирия обстреляла территорию Израиля. В ЦАХАЛ заявили, что часть запущенных снарядов пересекла границу страны и упала "на открытой местности". Израильская армия нанесла ответные удары.

Недавно, 24 октября, в Сирии были атакованы беспилотниками базы США. По данным СМИ, американская разведка имела данные о планах поддерживаемых Ираном боевиков активизироваться на сирийской территории.