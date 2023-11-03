"Партнерство припинилося": Ізраїль перестав інформувати РФ про свої атаки в Сирії

За даними журналістів, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Москва стала ближчою до Ірану, погіршуючи відносини з Тель-Авівом.

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Ізраїль припинив інформувати Росію про свої операції в Сирії після атаки терористів з організації ХАМАС на ізраїльську територію. Про це повідомляє Bloomberg.

Так, 30 жовтня ізраїльські військові повітряні сили атакували військову базу в південній провінції Дар'я в Сирії. Згідно з джерелами, знайомими з даним інцидентом, Ізраїль використовував листівки для попередження сирійських збройних сил про необхідність не допускати близького знаходження іранських сил та їхніх союзників поблизу кордону з Ізраїлем.

Крім того, нещодавно Ізраїль атакував склад зброї на великій сирійській військовій базі, розташованій на півдні Сирії, де разом із сирійськими військовими силами перебували іранські офіцери і бойовики з організації "Хезболла".

Свідки повідомили, що внаслідок атаки загинуло понад десяток сирійських військовослужбовців і офіцерів. Ізраїльські військові літаки також атакували радари для повітряного спостереження на прилеглому об'єкті.

"Члени російської військової поліції час від часу присутні на об'єкті поруч із цією базою. Невідомо, чи перебували вони там, коли Ізраїль завдав удару. Сирійські військові визнали обидві атаки", — пише видання і додає, що Ізраїль не інформував Росію про ці атаки наперед.

Згідно з даними Bloomberg, обидві сторони — Ізраїль і Росія — мали вигоду від того, що Ізраїль попереджав про свої дії. П'ять років тому російський лідер Володимир Путін обіцяв ізраїльському прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньягу, що не допустить встановлення Ірану і "Хезболли" на південному заході Сирії, в районі Голанських висот.

Але після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Москва стала ближчою до Ірану, погіршуючи відносини з Тель-Авівом. Війна Ізраїлю з ХАМАСом, який контролює Газу і отримує підтримку від Ірану, і тісне партнерство між Ізраїлем і США ще більше роз'єднали їх.

Нагадаємо, 12 жовтня ВПС Ізраїлю атакували аеропорти в Сирії. Повідомлялося, що метою ЦАХАЛ було порушити іранські лінії поставок.

Раніше, 10 жовтня, Сирія обстріляла територію Ізраїлю. У ЦАХАЛ заявили, що частина запущених снарядів перетнула кордон країни і впала "на відкритій місцевості". Ізраїльська армія завдала ударів у відповідь.

Нещодавно, 24 жовтня, в Сирії були атаковані безпілотниками бази США. За даними ЗМІ, американська розвідка мала дані про плани підтримуваних Іраном бойовиків активізуватися на сирійській території.