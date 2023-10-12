Ізраїль завдав ударів по двох аеропортах у Сирії, — ЗМІ (фото)

За даними журналістів, удари припали на аеропорти Дамаска й Алеппо. У ЗМІ стверджують, що це має порушити іранські лінії поставок до Сирії.

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У четвер, 12 вересня, ВПС Ізраїлю атакували аеропорти Дамаска та Алеппо в Сирії. Про це повідомляє сирійське державне видання Arab News.

Згідно з сирійськими повідомленнями, для відбиття удару було задіяно систему протиповітряної оборони. Аеропорти не працюють.

Джерела повідомили, що удари по аеропортах покликані порушити іранські лінії поставок до Сирії.

Уранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАС увірвалися на територію Ізраїлю із Сектора Газа, взявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні і захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль почав проти бойовиків контртерористичну операцію.

8 жовтня в Ізраїлі офіційно оголосили про війну. У дію ввели "пункт 40 Алеф", який не застосовували 50 років.

Як відомо, американська влада однозначно засудила напад ХАМАС на Ізраїль, пообіцявши надати партнерам усю необхідну підтримку. 8 жовтня стало відомо, що додаткова допомога вже в дорозі — Пентагон відправив американський авіаносець USS Gerald R. Ford, який вважається найбільшим у світі, а також крейсер класу Ticonderoga USS Normandy і кілька есмінців у Східне Середземномор'я.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами і згодом анонсував "повну облогу" Сектора Газа.

Раніше Фокус розповідав про те, хто виступив за і проти атаки ХАМАС на Ізраїль. Ісламські країни Іран і Афганістан виступили з радикальним закликом взяти Єрусалим, а цивілізовані країни Заходу засуджують атаки терористів.

Фокус повідомляв, що Ізраїлю загрожує війна на п'ять фронтів. А саме — з ХАМАС, Ліваном, Сирією, Іраном і палестинськими бойовиками на Західному березі річки Йордан.