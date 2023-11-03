"Россияне испытают на себе": ОТРК "Гром-2" существует и совершенствуется, – Генштаб

По словам бригадного генерала Сергея Баранова, официально эти комплексы находятся на стадии разработки. Но россияне постоянно объявляют о их уничтожении.

Оперативно-тактический комплекс "Гром-2" ("Сапсан"), созданный в Украине, продолжает развиваться и совершенствоваться, а российские интересы "могут оценить его эффективность на себе". Об этом заявил начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов в интервью Армии FM.

В ходе беседы журналист отметил, что оккупанты постоянно объявляют о разрушении ракет комплекса "Гром-2" и мест их производства, хотя официально эти комплексы находятся на стадии разработки. Задача журналиста заключается в выяснении реальной ситуации с "Гром-2".

"Я пока хотел бы таинственность сохранить. Но да, он есть, он совершенствуется, и россияне пусть испытывают его действие на себе", – ответил Баранов.

Что известно про ОТРК "Гром-2"

В наземном колесно-мобильном ОТРК "Сапсан" предусматривается использование одноступенчатых баллистических ракет (7 м в длину, до 3500 кг и почти полутонной неядерной боеголовки; радиус стрельбы – 30-480 км), зенитных ракет дальнего радиуса поражения (до 1100 150 км) и противокорабельных ракет среднего радиуса (до 2100 кг; 5-90 км).

Точность для баллистической ракеты – 2-200 метров кругового возможного отклонения, зенитной – 87%.

Напомним, что на фоне сообщений об успешной работе украинской ПВО о перехвате российских баллистических ракет системой Patriot, в России тоже решили похвастаться достижениями своих противовоздушных защитников. В Минобороны РФ заявили, что с легкостью сбивают украинские баллистические ракеты "Гром-2".

Также отметим, что украинская разработка — подводный дрон "Маричка" успешно прошел испытания. БпЛА можно применять для поражения мостов, кораблей, береговых укреплений и подводных лодок оккупантов.