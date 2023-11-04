Учится у Украины и Израиля: Тайвань разрабатывает морские дроны и лазерное оружие, – СМИ

По данным журналистов, Тайваньский национальный институт науки и технологий инициировал разработку двух прототипов беспилотных надводных кораблей. Кроме того, тайваньские эксперты могли посетить США, чтобы наблюдать за испытаниями лазера.

Тайвань извлекает уроки, наблюдая за войнами в Украине и на Ближнем востоке. В частности, в островном государстве делают ставку на разработку морских беспилотников и лазерного оружия, пишет Newsweek 3 ноября.

Сообщается, что после того, как Украина продемонстрировала успешное применение морских дронов, Тайваньский национальный институт науки и технологий Чжун-Шань (NCSIST) инициировал разработку двух прототипов беспилотных надводных кораблей.

NCSIST работает над созданием дрона с дальностью более 69 километров и возможностью координировать свои действия с воздушными, наземными и подводными беспилотными летательными аппаратами.

Как отмечают журналисты, тайваньские дроны могут быть использованы для двух целей: внезапных атак и противодействия возможным угрозам со стороны военного флота Китая.

Кроме того, по данным СМИ, тайваньские эксперты могли посетить Нью-Мексико в США, чтобы наблюдать за испытаниями 50-киловаттного лазера на базе "Страйкера".

Журналисты полагают, что Тайвань извлек уроки из разработки Израилем системы ПВО "Железный луч", предназначенного для нейтрализации ракет, артиллерии, минометов и беспилотных авиационных систем.

Напомним, 30 октября заместитель главы Центральной военной комиссии Китая генерал Чжан Юйся заявил, что армия Китая не будет терпимо относиться к любым шагам, направленным на достижение независимости Тайваня.

Ранее, 12 октября, СМИ сообщили, что Национально-освободительная армия Китая во время учений использовала гражданский корабль для перевозки войск, так как не имеет достаточного количества десантных операций для перевозки большого количества военных.