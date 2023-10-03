Армия Китая под прицелом: Тайвань похвастался морскими беспилотниками для военных (видео)

В основном показали дроны и подводные беспилотники для разведки, но кое-что из них можно переоборудовать под морские дроны-камикадзе.

Related video

На Тайбэйской выставке аэрокосмических и оборонных технологий (TADTE) Тайвань продемонстрировал новые модели надводных, воздушных и подводных дронов, которые помогут ему противостоять нарастающей агрессии со стороны Китая. Подробнее об их особенностях и характеристиках сообщает Naval News.

TADTE — это выставка, проводимая два раза в год и организуемая Тайваньским советом по развитию внешней торговли, ведущей некоммерческой организацией Тайваня. TADTE проводится уже около двух десятилетий и является единственной профессиональной выставкой аэрокосмической и оборонной промышленности на Тайване, на которой знаковые отечественные и международные компании демонстрируют свою продукцию, технологии и решения. Это также важное событие для тайваньского правительства, которое представит широкой публике достижения в области разработки военной техники и технологий.

Военные эксперты портала Naval News отметили самые интересные разведывательные модели беспилотных систем и дронов, которые вскоре могут получить военно-морские силы Тайваня.

Thunder Tiger Seashark 400 USV

Этот беспилотный катер предназначен для операций разведки на поверхности воды. Корабль оснащен современными навигационными и двигательными системами, а также множеством датчиков. Его полезная нагрузка может быть адаптирована к конкретным требованиям миссии. Seashark 400 идеально подходит для наблюдения, разведки и ретрансляции связи.

По словам представителя компании, на примере успешных морских операций Украины против Черноморского флота РФ, эту модель можно переоборудовать даже в морской беспилотник-камикадзе. Проект разрабатывается в первую очередь для Министерства национальной обороны Тайваня, но в будущем может быть экспортирован.

Thunder Tiger Seashark 400 Фото: Naval News

Ключевые характеристики Seashark 400:

длина — 3840 мм;

максимальная скорость — 43 узла (80 км/ч);

пилотный/беспилотный режимы работы;

снижает затраты на закупки и эксплуатацию военно-морских сил;

хорошая транспортабельность.

Thunder Tiger SEAWOLF 400 UUV

Беспилотная подводная лодка размером с MINI Cooper (длина: 4000 мм, масса: 1000 кг) предназначена для выполнения различных гражданских и военных задач: от наблюдения до поддержки охраны окружающей среды и научных исследований. Субмарина может самостоятельно погружаться до 200 метров в глубину. Прототип в настоящее время находится на стадии испытаний.

Thunder Tiger SEAWOLF 400 UUV Фото: Facebook

Основные особенности Seawolf 400:

длина — 4000 мм;

масса — 1000 кг;

задачи — защита критической инфраструктуры, обнаружение мин, поисково-спасательные операции, разведка и наблюдение (ISR).

ALSEAMAR SEAEXPLORER

Подводный планер ALSEAMAR SEA EXPLORER представляет собой мощную автономную сенсорную платформу, предназначенную для сбора данных с очень большим пространственным и временным охватом. Он имеет дальность плаванья до 1700 км, автономность до 100 суток и рабочую глубину до 1000 м. SEA EXPLORER способен скользить вверх и вниз в толще воды, собирая физические, химические, биологические и акустические данные, в зависимости от встроенных датчиков (до 6 датчиков в двух секциях).

Планер SEA EXPLORER является очень экономичным решением для сбора данных, поскольку он снижает зависимость от крупных судов с высокими ежедневными эксплуатационными расходами. Он также прост в эксплуатации и может быть спущен на воду и поднят небольшой командой в прибрежных водах с помощью небольших лодок.

ALSEAMAR SEAEXPLORER Фото: Naval News

Некоторые характеристики SEA EXPLORER:

размер корпуса — 0,25 × 2 м;

складная антенна длиной — 1 м;

размах плавников — 56,5 см;

вес — 59 кг.

Подробнее о SEA EXPLORER

БПЛА V-BAT

Пожалуй, один из самых интересных беспилотников в мире, который имеет уникальную конструкцию взлета и посадки. V-BAT предназначен для использования без взлетно-посадочной полосы в сложных условиях. Дрон можно транспортировать на грузовике и собрать вдвоем менее чем за 20 минут, что делает этот БПЛА настоящей экспедиционной системой, созданной для динамичных перемещений и быстрых военных операций. V-BAT может использоваться для таких задач, как охрана границ и обнаружение угроз.

Конструкция V-BAT позволяет ему взлетать и приземляться при сильном ветре и даже на борт движущихся кораблей. Главное, чтобы было место для посадки размером 4 х 4 метра. Крейсерская скорость — 97 км/ч, спринтерская — 158 км/ч. Продолжительность полета — 10 часов с полезной нагрузкой 4,54 кг.

V-BAT может зависать на одном месте на протяжении до 45 минут, а для перехода от зависания к полету требуется менее 15 секунд. Все эти максимальные характеристики зависят от факторов окружающей среды и конфигурации самого дрона.

Основные характеристики V-BAT

размах крыльев — 2,96 м;

масса — 57 кг вместе с полезной нагрузкой и топливом;

максимальная скорость — 158 км/ч;

запас хода — 10 часов;

предназначение — разведка и мониторинг.

Тесты беспилотника V-BAT

Ранее Фокус сообщал, что Китай провел самые массовые учения возле Тайваня. Такая активность, по мнению китайских экспертов, является "суровым предупреждением сепаратистам" и внешним силам.

21 апреля министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что страна будет отстаивать права на Тайвань. По словам чиновника, государству принадлежат обе стороны Тайваньского пролива, и нужно бороться за территориальную целостность.