"Последняя, кто может нас учить": Израиль отреагировал на обвинения со стороны РФ в ООН

По мнению посла Израиля в ООН Гилада Эрдана, Москва использует террористическую атаку ХАМАС на израильтян, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от войны в Украине.

Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан прокомментировал слова посла Российской Федерации в ООН Василия Небезни о том, что Иерусалим не имеет права на самооборону. Об этом пишет израильский порта Ynet.

Как отмечают журналисты, Небезня заявил, что Израиль является "оккупирующим государством".

"Все, что они (США и их союзники) могут сделать, это говорить об очевидном праве Израиля на самооборону, хотя, как оккупирующая держава, он не имеет такого права", — сказал российский дипломат.

В ответ посол Израиля в ООН Гилад Эрдан отметил, что РФ пользуется нападением боевиков ХАМАСа на израильтян "извращенным способом", пытаясь отвлечь международное сообщество от российской военной агрессии в Украине.

"Смешно слышать именно от представителя России проповедь морали в отношении Израиля на тему прав человека и международного права. Представителя страны, которую исключили из Совета ООН по правам человека. Россия — последняя, кто может нас учить", — сказал Эрдан.

Израильский дипломат также добавил, что "каждый человек в мире" понимает, как бы повела себя РФ, если бы тысячи россиян были убиты и взяты в плен террористами.

Напомним, во время спецсессии ООН 2 ноября постоянный представитель РФ Василий Небензя России раскритиковал позицию США касательно событий на Ближнем востоке. По его словам, "в других ситуациях" страны требуют соблюдения гуманитарного права, создают комиссии по расследованию и накладывают санкции на агрессоров.

Позже 3 октября, СМИ сообщили, что Израиль прекратил информировать Россию о своих операциях в Сирии после атаки террористов из организации ХАМАС на израильскую территорию.