"Есть политическое решение": Ходжес объяснил, почему помощи США недостаточно для освобождения Крыма

По мнению американского генерала, есть две причины, по которым Вашингтон опасается деоккупации Крымского полуострова.

США не предоставляют Украине достаточно военной поддержки для освобождения Крыма из-под оккупации Российской Федерацией, так как в Вашингтоне боятся ядерного удара и не верят, что РФ можно победить. Об этом сказал бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью "Радио Свобода" от 3 ноября.

"Я считаю, что есть политическое решение не оказывать такой поддержки. Я слышу разные оправдания, но все они неубедительны. Мне кажется, что есть две причины", — заявил Ходжес.

Американский генерал считает, что Вашингтон боится, что если в Кремле почувствуют, что теряют Крым, то ВС РФ могут применить ядерное оружие. По словам Ходжеса, эти опасения являются "беспочвенными".

Интервью Бена Ходжеса

Еще одна причина, по мнению Ходжеса, заключается в том, что некоторые американцы не могут поверить в победу над Россией. Кроме того, некоторые из них могут воспринимать поражение РФ как "слишком большую катастрофу", так не знают, что делать в случае распада этого государства.

"Я не выступаю за такой сценарий, но мы не должны бояться этого — мы должны планировать, что делать, если это произойдет", — добавил Ходжес.

Напомним, политолог Олег Саакян в интервью Фокусу от 2 ноября отметил, что США не заинтересованы в распаде РФ, поскольку страна обладает значительным арсеналом ядерных вооружений, а в случае распада отследить перемещения ядерных установок будет крайне сложно.

Ранее, 26 октября, исполнительный директор "Международной ассоциации малых городов" Алексей Буряченко сказал, что Кремль прибегает к ядерному шантажу, так как кроме "ядерной дубинки" у них не остается больше ничего.