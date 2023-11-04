Уничтожили колонну техники: украинские войска отразили атаку ВС РФ под Угледаром, — ISW (карта)

По данным американских аналитиков, Силы обороны нанесли удар по колонне российской бронетехники в районе Никольского, что в 4 километрах к юго-востоку от Угледара.

В четверг, 2 ноября, Силы обороны Украины отбили атаку Вооруженных сил Российской Федерации в районе города Угледар Волновахского района Донецкой области. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 3 ноября.

Сообщается, что ВС РФ вели наступательные операции по линии Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута, под Авдеевкой, к западу и юго-западу от Донецка, под Вуледаром, а также в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

По данным аналитиков, украинские войска остановили российское наступление в районе Угледара. Об этом говорят геолокационные кадры, на которых видно, как Силы обороны наносят удар по колонне российской бронетехники вв районе Никольского, что в 4 километрах к юго-востоку от Угледара.

Карта боев в Донецкой области Фото: ISW

Как отмечают авторы отчета, об уничтожении десятков единиц российской военной техник и отражении атаки ВС РФ под Угледаровм сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Аналитики также упомянули о том, что данную информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, 2 ноября бойцы 72 ОМБр им. "Черных Запорожцев" показали, как взорвали четыре единицы военной техники ВС РФ под Угледаром в Донецкой области. Результаты своей работы зафиксировали с помощью дрона.

Ранее, 31 октября, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российских военнослужащих, которые дислоцировались на территории ММК им. Ильича, отправили в направлении города Пологи или Угледара через Малоянисоль.