Необычный маршрут: ВС РФ забирают личный состав из Мариуполя и отправляют на фронт (фото)

Российских военнослужащих, которые дислоцировались на территории ММК им. Ильича, отправили в направлении города Пологи или Угледара через Малоянисоль.

Related video

Из Мариуполя грузовики с военными отправляют на фронт. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В сообщении говорится о том, что была зафиксирована колонна из восьми грузовиков. В транспортных средствах видели живую силу. Вероятно, оккупанты испытывают недостаток личного состава.

Важно

Отбирают то, что уцелело: оккупанты в Мариуполе проводят "инвентаризацию" домов, — мэрия

"Интересная и необычная тенденция вытягивания резервов именно из Мариуполя", — пояснил он.

Маршрут перемещения, как говорится в заметке, указывает, что личный состав содержался на территории ММК им. Ильича как пункта базирования. Из этой локации личный состав могли отправить в направлении Пологов или Угледара через Малоянисоль.

Ситуация в Мариуполе в октябре

13 октября, как пояснил Петр Андрющенко, авиацию направили в сторону Донецка. В местном подполье отметили, что взрыв раздавался со стороны Приморского района. Мог взорваться склад оккупантов. Слышали все районы города, а особенно громко было со стороны Приморского района.

Российские оккупанты, по словам представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, углубляют дно морского порта в Мариуполе. Они как будто стремятся хотя бы каким-то образом наладить логистическое обеспечение своих группировок, в том числе для вывоза награбленного. Российские захватчики и в дальнейшем стремятся вывозить зерно и металл.

Напомним, 31 октября в ССО раскрыли детали авиапрорыва на "Азовсталь" в Мариуполе. По словам генерал-майора Виктора Хоренко, в Украине ранее не было опыта проведения подобных операций, поэтому все проблемы решали уже после их начала. В целом вертолеты совершили успешных 7 рейсов.