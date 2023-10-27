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Отбирают то, что уцелело: оккупанты в Мариуполе проводят "инвентаризацию" домов, — мэрия

Мариуполь, оккупанты, Донецкая область, война РФ против Украины, российская агрессия, инвентаризация, военные преступления
Фото: DW | Оккупанты хотят присвоить дома украинцев в захваченном Мариуполе

По информации городского совета, специальные "комиссии" обходят квартиры и частные дома, которые в случае отсутствия на месте владельцев заносят в отдельный список.

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Российские захватчики начали проводить "инвентаризацию" во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба городского совета 27 октября.

Отмечается, что появилось новое распоряжение от так называемых "властей" о проверке многоквартирных и частных домов.

"Формируют рабочие группы, которые будут ходить и выявлять владельцев. При их отсутствии, будут заносить дом в соответствующий список", — говорится в сообщении.

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"Поток не прекращается": мигранты из РФ тысячами переселяются в Мариуполь, — советник мэра
"Поток не прекращается": мигранты из РФ тысячами переселяются в Мариуполь, — советник мэра

В течение прошлого года формировались списки всего жилья, которое "никому не принадлежит", как считают оккупанты. По сути, отметили в Мариупольском городском совете, это попытки "легализировать", а фактически присвоить чужое имущество.

"Российские оккупанты разрушили наш город, а теперь хотят отобрать у людей, которые спасались от обстрелов, то, что осталось целым. Для создания иллюзии законности они хотят ссылаться на отсутствие владельцев. Но все их планы — ненадолго и не имеют юридической силы. Мариуполь освободят, а с Украиной туда вернется законность и порядок", — заявил мэр Вадим Бойченко.

Мариуполь, оккупанты, Донецкая область, война РФ против Украины, российская агрессия, инвентаризация, военные преступления Fullscreen
Оккупанты хотят присвоить дома украинцев в захваченном Мариуполе
Фото: Мариупольский городской совет
Мариуполь, оккупанты, Донецкая область, война РФ против Украины, российская агрессия, инвентаризация, военные преступления Fullscreen
Оккупанты хотят присвоить дома украинцев в захваченном Мариуполе
Фото: Мариупольский городской совет
Мариуполь, оккупанты, Донецкая область, война РФ против Украины, российская агрессия, инвентаризация, военные преступления Fullscreen
Оккупанты хотят присвоить дома украинцев в захваченном Мариуполе
Фото: Мариупольский городской совет
Мариуполь, оккупанты, Донецкая область, война РФ против Украины, российская агрессия, инвентаризация, военные преступления
Мариуполь, оккупанты, Донецкая область, война РФ против Украины, российская агрессия, инвентаризация, военные преступления
Мариуполь, оккупанты, Донецкая область, война РФ против Украины, российская агрессия, инвентаризация, военные преступления

Напомним, 19 октября в мэрии сообщили, что РФ заселяет Мариуполь кавказцами и мигрантами из Азии. В такой способ противник хочет искусственно заселить захваченный город россиянами, которых поощряют к переезду деньгами. По словам советника городского головы Петра Андрющенко, мигранты уже объединяются в банды и регулярно конфликтуют.