Отбирают то, что уцелело: оккупанты в Мариуполе проводят "инвентаризацию" домов, — мэрия

По информации городского совета, специальные "комиссии" обходят квартиры и частные дома, которые в случае отсутствия на месте владельцев заносят в отдельный список.

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Российские захватчики начали проводить "инвентаризацию" во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба городского совета 27 октября.

Отмечается, что появилось новое распоряжение от так называемых "властей" о проверке многоквартирных и частных домов.

"Формируют рабочие группы, которые будут ходить и выявлять владельцев. При их отсутствии, будут заносить дом в соответствующий список", — говорится в сообщении.

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"Поток не прекращается": мигранты из РФ тысячами переселяются в Мариуполь, — советник мэра

В течение прошлого года формировались списки всего жилья, которое "никому не принадлежит", как считают оккупанты. По сути, отметили в Мариупольском городском совете, это попытки "легализировать", а фактически присвоить чужое имущество.

"Российские оккупанты разрушили наш город, а теперь хотят отобрать у людей, которые спасались от обстрелов, то, что осталось целым. Для создания иллюзии законности они хотят ссылаться на отсутствие владельцев. Но все их планы — ненадолго и не имеют юридической силы. Мариуполь освободят, а с Украиной туда вернется законность и порядок", — заявил мэр Вадим Бойченко.

Оккупанты хотят присвоить дома украинцев в захваченном Мариуполе Фото: Мариупольский городской совет Оккупанты хотят присвоить дома украинцев в захваченном Мариуполе Фото: Мариупольский городской совет Оккупанты хотят присвоить дома украинцев в захваченном Мариуполе Фото: Мариупольский городской совет

Напомним, 19 октября в мэрии сообщили, что РФ заселяет Мариуполь кавказцами и мигрантами из Азии. В такой способ противник хочет искусственно заселить захваченный город россиянами, которых поощряют к переезду деньгами. По словам советника городского головы Петра Андрющенко, мигранты уже объединяются в банды и регулярно конфликтуют.