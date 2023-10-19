"Хиджаб стал нормой": РФ заселяет Мариуполь кавказцами и мигрантами из Азии, — мэрия (видео)

Оккупанты искусственно заселяют захваченный город россиянами, которых поощряют к переезду деньгами. По словам советника городского головы Петра Андрющенко, мигранты уже объединяются в банды и регулярно конфликтуют.

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Временно оккупированный Мариуполь заселяют мигрантами из России, которые приезжают целыми семьями на "заработки". Об этом в эфире телемарафона 18 октября рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.

"Они город закрыли: туда украинцам не попасть, а россияне едут и едут. Я уже даже не понимаю, где они собираются все жить, потому что там нет мест для расселения. Но они едут, и действительно этот поток не останавливается", — сказал он.

Советник объяснил, что непрерывное переселение людей из РФ захватчики стимулируют деньгами. Мигранты едут в захваченный Мариуполь на "заработки", и это предложение привлекает даже жителей российского Ростова-на-Дону.

"Они откровенно говорят, что таких денег на территории России они не заработают, поэтому это искусственная история. Все для того, чтобы наполнить россиянами Мариуполь и там их удержать", — подчеркнул Андрющенко.

Он рассказал, что мигрантов уже начали забирать во вражеское войско, но в целом Мариуполь населили уже более 50 тысяч россиян. "Заробитчане" переезжают в захваченный город целыми семьями — с женами и детьми.

"Хиджаб в Мариуполе стал нормальной такой себе историей. Этого никогда не было. Это просто для понимания, насколько там изменился этнически-национальный состав", — заявил советник городского головы.

По его словам, мигранты привозят на оккупированные территории и проблемы, присущие стране-агрессору. В частности, в Мариуполе уже начались конфликты на этнической почве. Сейчас в городе, как рассказал Андрющенко, вынуждены уживаться чеченцы и дагестанцы, мигранты из Средней Азии, переселенцы из Донецкой области и коренные жители.

"Там страшная история на самом деле происходит. Какие-то банды уже начались, конфликты постоянные. Просто ужас", — добавил Андрющенко.

Комментарий Петра Андрющенко (о мигрантах из РФ — с 16:05)

Напомним, также российские оккупанты вывозят из временно оккупированного Мариуполя зерно и подсолнечник. Кроме того, как рассказал советник мэра Петр Андрющенко, в захваченный порт прибыли вражеские суда с бетонными конструкциями.

9 октября Петр Андрющенко информировал, что ВС РФ перебросили в Мариуполь дополнительные силы и технику. Сообщалось, что речь идет о пяти тысячах бойцов.