"Хіджаб став нормою": РФ заселяє Маріуполь кавказцями та мігрантами з Азії, — мерія (відео)

Окупанти штучно заселяють захоплене місто росіянами, яких заохочують до переїзду грошима. Зі слів радника міського голови Петра Андрющенка, мігранти вже об’єднуються у банди та регулярно конфліктують.

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Тимчасово окупований Маріуполь заселяють мігрантами з Росії, які приїжджають цілими родинами на "заробітки". Про це в ефірі телемарафону 18 жовтня розповів радник мера міста Петро Андрющенко.

"Вони місто закрили: туди українцям не потрапити, а росіяни їдуть і їдуть. Я вже навіть не розумію, де вони збираються усі жити, тому що там немає місць для розселення. Але вони їдуть, і дійсно цей потік не зупиняється", — сказав він.

Радник пояснив, що безперервне переселення людей з РФ загарбники стимулюють грошима. Мігранти їдуть в захоплений Маріуполь на "заробітки", і ця пропозиція приваблює навіть жителів російського Ростова-на-Дону.

"Вони відверто кажуть, що таких грошей на території Росії вони не зароблять, тому це штучна історія. Все для того, щоб наповнити росіянами Маріуполь і там їх утримати", — підкреслив Андрющенко.

Він розповів, що мігрантів вже почали забирати у вороже військо, але загалом Маріуполь населили вже понад 50 тисяч росіян. "Заробітчани" переїжджають у захоплене місто цілими родинами — з дружинами й дітьми.

"Хіджаб у Маріуполі став нормальною такою собі історією. Цього ніколи не було. Це просто для розуміння, наскільки там змінився етнічно-національний склад", — заявив радник міського голови.

З його слів, мігранти привозять на окуповані території й проблеми, притаманні країні-агресорці. Зокрема, у Маріуполі вже почалися конфлікти на етнічному підґрунті. Нині у місті, як розповів Андрющенко, вимушені уживатися чеченці й дагестанці, мігранти з Середньої Азії, переселенці з Донецької області та корінні мешканці.

"Там страшна історія насправді відбувається. Якісь банди вже почалися, конфлікти постійні. Просто жах", — додав Андрющенко.

Коментар Петра Андрющенка (про мігрантів з РФ — з 16:05)

Нагадаємо, також російські окупанти вивозять з тимчасово окупованого Маріуполя зерно та соняшник. Окрім того, як розповів радник мера Петро Андрющенко, у захоплений порт прибули ворожі судна з бетонними конструкціями.

9 жовтня Петро Андрющенко інформував, що ЗС РФ перекинули до Маріуполя додаткові сили та техніку. Повідомлялося, що йдеться про п’ять тисяч бійців.