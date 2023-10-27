Відбирають те, що вціліло: окупанти в Маріуполі проводять "інвентаризацію" будинків, — мерія

За інформацією міської ради, спеціальні комісії обходять квартири та приватні будинки, які в разі відсутності на місці власників заносять до окремого списку.

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Російські загарбники почали проводити "інвентаризацію" в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. Про це повідомила пресслужба міської ради 27 жовтня.

Зазначається, що з'явилося нове розпорядження від так званої влади про перевірку багатоквартирних і приватних будинків.

"Формують робочі групи, які ходитимуть і виявлятимуть власників. За їхньої відсутності заноситимуть будинок до відповідного списку", — ідеться в повідомленні.

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"Потік не припиняється": мігранти з РФ тисячами переселяються до Маріуполя, — радник мера

Протягом минулого року формувалися списки всього житла, яке "нікому не належить", як вважають окупанти. По суті, зазначили в Маріупольській міській раді, це спроби "легалізувати", а фактично привласнити чуже майно.

"Російські окупанти зруйнували наше місто, а тепер хочуть відібрати в людей, які рятувалися від обстрілів, те, що залишилося цілим. Для створення ілюзії законності вони хочуть посилатися на відсутність власників. Але всі їхні плани — ненадовго і не мають юридичної сили. Маріуполь звільнять, а з Україною туди повернеться законність і порядок", — заявив мер Вадим Бойченко.

Окупанти хочуть привласнити будинки українців у захопленому Маріуполі Фото: Маріупольська міська рада Окупанти хочуть привласнити будинки українців у захопленому Маріуполі Фото: Маріупольська міська рада Окупанти хочуть привласнити будинки українців у захопленому Маріуполі Фото: Маріупольська міська рада

Нагадаємо, 19 жовтня в мерії повідомили, що РФ заселяє Маріуполь кавказцями та мігрантами з Азії. Так противник хоче штучно заселити захоплене місто росіянами, яких заохочують до переїзду грошима. За словами радника міського голови Петра Андрющенка, мігранти вже об'єднуються в банди і регулярно конфліктують.