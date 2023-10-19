"Потік не припиняється": мігранти з РФ тисячами переселяються до Маріуполя, — радник мера

За словами Петра Андрющенка, мігрантів у місті вже близько 50 тисяч. Вони приїжджають цілими сім'ями на "заробітки". Багато хто формує етнічні банди, які з'ясовують стосунки між собою.

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В окупований Маріуполь продовжують з'їжджатися російські мігранти із Середньої Азії. Наразі місто переповнене росіянами, чеченцями та дагестанцями, які приїхали на заробітки. Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в інтерв'ю"24 каналу".

За його словами, міграцію етнічних меншин до Маріуполя росіяни стимулюють грошима. Деякі їдуть навіть із Ростова-на-Дону. У місті їх приблизно вже 50 тисяч.

"Потік цього ла*на не припиняється. Я вже навіть не розумію, де вони планують жити, тому що там немає місць для розселення. Але вони приїжджають", — наголосив Андрющенко.

Він зазначив, що приїжджим платять такі зарплати, які вони не можуть заробити на території Росії. Кремль хоче наповнити Маріуполь росіянами й утримати їх там.

"Ми знаємо, що буде далі. Їх уже почали забирати на фронт", — зазначив Андрющенко.

За його словами, мігранти приїжджають до Маріуполя цілими сім'ями. Багато хто привозить своїх дружин і дітей. Так, "хіджаби" в місті стали "звичайною справою".

"Просто для розуміння, наскільки там змінився національно-етнічний склад", — наголосив Андрющенко.

Він зазначив, що разом із мігрантами в місті з'являються і російські проблеми. Наприклад, конфлікти на релігійному ґрунті. Чеченці, дагестанці, узбеки, таджики формують банди, які з'ясовують стосунки між собою.

Петро Андрющенко про мігрантів у Маріуполі (дивитися з 16 хвилини)

Нагадаємо, що 9 жовтня Андрющенко говорив, що РФ перекинула до Маріуполя та околицьнові резерви вперше за півроку. За його словами, йдеться про 5000 військових. Останнє подібне введення нових резервів фіксувалося у квітні.