Приходилось жертвовать: в ССО раскрыли детали авиапрорыва на "Азовсталь" в Мариуполе (видео)

По словам генерал-майора Виктора Хоренко, у Украины ранее не было опыта проведения подобных операций, поэтому все проблемы решались уже после их начала. Всего вертолеты осуществили успешных 7 рейсов.

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Командующий Сил специальных операций (ССО) генерал-майор ВСУ Виктор Хоренко раскрыл ранее неизвестные детали об авиапрорыве на "Азовсталь" в Мариуполе, который уже был практически захвачен россиянами. Об этом он рассказал в интервью ТСН, которое было опубликовано 30 октября.

По его словам, украинским вертолетам тогда удалось совершить семь рейсов и каждый из них закончился успешно. Более того, в те моменты параллельно проводились несколько других операций.

"Я очень хорошо помню эти моменты, когда были первые рейсы и как они планировались. Это были трудные решения. Когда мы общались с пилотами, комбригами и командующими армейской авиации, они нам помогали планировать эти полеты на "Азовсталь". Было удачных семь рейсов. В каждом полете участвовало разное количество вертолетов. Мы изучили обстановку, противника, радиоэлектронную обстановку и планировали маршрут", – заявил Виктор Хоренко.

Отдельно командующий ССО добавил, что у украинской стороны ранее не было опыта проведения операций такого типа, поэтому приходилось разбираться со всеми нюансами непосредственно во время нее.

Одна из ключевых проблем была в том, что вертолет не мог поднять то количество груза, которое было нужно украинским защитникам на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, поэтому приходилось чем-то жертвовать. Нужно было выбрать, что загружать: боекомплект, медикаменты, средства связи или людей, которые готовы отправиться на окруженный противником завод и помогать.

"Когда тебе привозят боекомплект, который ты должен загрузить, и Редис, с которым напрямую поддерживали связь, говорит, что ему в настоящее время необходимо. У тебя 15 тонн груза, а один вертолет может около двух тонн взять. Там есть определенные нюансы. Кроме того, еще была доставка людей, мотивированных бойцов, которые в то время могли работать и поддерживать", — продолжил Виктор Хоренко.

Также были сильные ограничения по времени. Операции осуществлялись в режиме полного радиомолчания, а на выгрузку было не более 10 минут. Мотивация ВСУ и украинских граждан сыграла не последнюю роль, ведь разгрузка рейсов занимала до 5 минут, после чего загружали раненых в тяжелом состоянии.

"Было несколько историй, мало кто о них знает. Как люди, специалисты высокого профиля, вылетали, работали там и определенными рейсами умудрялись возвращаться", — заявил Виктор Хоренко.

За семь рейсов всего один украинский военный попал в плен к россиянам, но его уже успели обменять обратно.

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Напомним, 20 мая 2022 года президент Украины Владимир Зеленский отметил героизм пилотов, доставлявших еду на "Азовсталь". По его словам, украинские летчики рисковали жизнью, неделями доставляя все необходимое на "Азовсталь" и вывозя раненых. При этом они отдавали себе отчет в том, что могут не вернуться обратно.