Доводилося жертвувати: у ССО розкрили деталі авіапрориву на "Азовсталь" у Маріуполі (відео)
За словами генерал-майора Віктора Хоренка, в України раніше не було досвіду проведення подібних операцій, тому всі проблеми вирішували вже після їх початку. Загалом вертольоти здійснили успішних 7 рейсів.
Командувач Сил спеціальних операцій (ССО) генерал-майор ЗСУ Віктор Хоренко розкрив раніше невідомі деталі щодо авіапрориву на "Азовсталь" у Маріуполі, який уже був практично захоплений росіянами. Про це він розповів в інтерв'ю ТСН, яке було опубліковано 30 жовтня.
За його словами, українським гелікоптерам тоді вдалося здійснити сім рейсів і кожен із них закінчився успішно. Ба більше, у ті моменти паралельно проводили кілька інших операцій.
"Я дуже добре пам'ятаю ці моменти, коли були перші рейси і як вони планувалися. Це були важкі рішення. Коли ми спілкувалися з пілотами, комбригами і командувачами армійської авіації, вони нам допомагали планувати ці польоти на "Азовсталь". Було вдалих сім рейсів. У кожному польоті брала участь різна кількість вертольотів. Ми вивчили обстановку, противника, радіоелектронну обстановку і планували маршрут", — заявив Віктор Хоренко.
Окремо командувач ССО додав, що в української сторони раніше не було досвіду проведення операцій такого типу, тому доводилося розбиратися з усіма нюансами безпосередньо під час неї.
Одна з ключових проблем була в тому, що гвинтокрил не міг підняти ту кількість вантажу, яка була потрібна українським захисникам на заводі "Азовсталь" у Маріуполі, тож доводилося чимось жертвувати. Потрібно було вибрати, що завантажувати: боєкомплект, медикаменти, засоби зв'язку чи людей, які готові вирушити на оточений противником завод і допомагати.
"Коли тобі привозять боєкомплект, який ти маєш завантажити, і Редіс, з яким напряму підтримували зв'язок, каже, що йому на цей час необхідно. У тебе 15 тонн вантажу, а один вертоліт може близько двох тонн взяти. Там є певні нюанси. Крім того, ще була доставка людей, вмотивованих бійців, які на той час могли працювати і підтримувати", — продовжив Віктор Хоренко.
Також були сильні обмеження за часом. Операції здійснювалися в режимі повного радіомовчання, а на вивантаження було не більше 10 хвилин. Мотивація ЗСУ та українських громадян зіграла не останню роль, адже розвантаження рейсів займало до 5 хвилин, після чого завантажували поранених у важкому стані.
"Було кілька історій, мало хто про них знає. Як люди, фахівці високого профілю, вилітали, працювали там і певними рейсами примудрялися повертатися", — заявив Віктор Хоренко.
За сім рейсів лише один український військовий потрапив у полон до росіян, але його вже встигли обміняти назад.
Нагадаємо, 20 травня 2022 року президент України Володимир Зеленський відзначив героїзм пілотів, які доставляли їжу на "Азовсталь". За його словами, українські льотчики ризикували життям, тижнями доставляючи все необхідне на "Азовсталь" і вивозячи поранених. При цьому вони усвідомлювали, що можуть не повернутися назад.