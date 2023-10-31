Доводилося жертвувати: у ССО розкрили деталі авіапрориву на "Азовсталь" у Маріуполі (відео)

За словами генерал-майора Віктора Хоренка, в України раніше не було досвіду проведення подібних операцій, тому всі проблеми вирішували вже після їх початку. Загалом вертольоти здійснили успішних 7 рейсів.

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Командувач Сил спеціальних операцій (ССО) генерал-майор ЗСУ Віктор Хоренко розкрив раніше невідомі деталі щодо авіапрориву на "Азовсталь" у Маріуполі, який уже був практично захоплений росіянами. Про це він розповів в інтерв'ю ТСН, яке було опубліковано 30 жовтня.

За його словами, українським гелікоптерам тоді вдалося здійснити сім рейсів і кожен із них закінчився успішно. Ба більше, у ті моменти паралельно проводили кілька інших операцій.

"Я дуже добре пам'ятаю ці моменти, коли були перші рейси і як вони планувалися. Це були важкі рішення. Коли ми спілкувалися з пілотами, комбригами і командувачами армійської авіації, вони нам допомагали планувати ці польоти на "Азовсталь". Було вдалих сім рейсів. У кожному польоті брала участь різна кількість вертольотів. Ми вивчили обстановку, противника, радіоелектронну обстановку і планували маршрут", — заявив Віктор Хоренко.

Окремо командувач ССО додав, що в української сторони раніше не було досвіду проведення операцій такого типу, тому доводилося розбиратися з усіма нюансами безпосередньо під час неї.

Одна з ключових проблем була в тому, що гвинтокрил не міг підняти ту кількість вантажу, яка була потрібна українським захисникам на заводі "Азовсталь" у Маріуполі, тож доводилося чимось жертвувати. Потрібно було вибрати, що завантажувати: боєкомплект, медикаменти, засоби зв'язку чи людей, які готові вирушити на оточений противником завод і допомагати.

"Коли тобі привозять боєкомплект, який ти маєш завантажити, і Редіс, з яким напряму підтримували зв'язок, каже, що йому на цей час необхідно. У тебе 15 тонн вантажу, а один вертоліт може близько двох тонн взяти. Там є певні нюанси. Крім того, ще була доставка людей, вмотивованих бійців, які на той час могли працювати і підтримувати", — продовжив Віктор Хоренко.

Також були сильні обмеження за часом. Операції здійснювалися в режимі повного радіомовчання, а на вивантаження було не більше 10 хвилин. Мотивація ЗСУ та українських громадян зіграла не останню роль, адже розвантаження рейсів займало до 5 хвилин, після чого завантажували поранених у важкому стані.

"Було кілька історій, мало хто про них знає. Як люди, фахівці високого профілю, вилітали, працювали там і певними рейсами примудрялися повертатися", — заявив Віктор Хоренко.

За сім рейсів лише один український військовий потрапив у полон до росіян, але його вже встигли обміняти назад.

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Нагадаємо, 20 травня 2022 року президент України Володимир Зеленський відзначив героїзм пілотів, які доставляли їжу на "Азовсталь". За його словами, українські льотчики ризикували життям, тижнями доставляючи все необхідне на "Азовсталь" і вивозячи поранених. При цьому вони усвідомлювали, що можуть не повернутися назад.