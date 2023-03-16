"Кожен пілот літав один раз": з'явилися невідомі деталі вертолітних місій на "Азовсталь"

З 21 березня по 11 травня 2022 року 15 вертольотів та 45 членів екіпажу взяли участь у майже 30 рятувальних вертолітних місіях на "Азовсталь". З 15 вертольотів, які брали участь в операціях, троє було збито. Понад 20 місій не мали успіху.

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Українські військові поділилися подробицями суїцидальних вертолітних місій на "Азовсталь", яку оточили російські окупанти. Про це пишуть журналісти The Times.

Видання пише, що 28 березня 2022 року Сполучені Штати поділилися з українською розвідкою інформацією про те, де розташовані російські засоби ППО, переважно "Панцир" та "Бук", біля Маріуполя. Командир ескадрильї 12-ї окремої бригади армійської авіації полковник Григорій проклав маршрут так, щоб обійти системи.

"З вертольота винесли все зайве, щоб звільнити місце для вантажу, навіть кулемети. Пілоти розуміли, що завдання вкрай небезпечне. Але ніхто не відмовився", — розповів він.

Як розповіли учасники операції, всього вилетіло 4 вертольоти, 2 з яких – для прикриття. Українські пілоти скинули чотири тонни вантажу та повернулися з пораненими.

Один із пілотів, Віталій, розповів, що не панікував, коли отримав наказ. Він просто хотів вижити і виконати поставлене командуванням завдання. Віталій та другий пілот вели вертоліт на висоті 3-х метрів над землею на швидкості 250 кілометрів на годину. Вони вилетіли зі своєї бази у Дніпрі.

Молодий офіцер ССО "Рудий", який також знаходився на борту, розповів, що вертольоти пролетіли над наметовим табором російських солдатів. Коли вдалося дістатися Азовського моря, "Рудий" помітив два російські військові кораблі, але ті не відкрили вогонь.

Віталій, як повідомляється, заплакав, коли згадав про Маріуполь – повністю зруйноване та охоплене вогнем місто.

Видання пише, що пілоти встановили контакт із командиром "Азова" Денисом Прокопенком і приземлилися на "Азовсталі". Для того, щоб вивантажити все обладнання та забрати поранених, у них пішло всього 7 хвилин.

Невідомі деталі вертолітних місій на "Азовсталь"

У матеріалі сказано, що з 21 березня по 11 травня 2022 року 15 вертольотів та 45 членів екіпажу взяли участь у майже 30 рятувальних вертолітних місіях на "Азовсталь". Бійцям "Азова" та українським морським піхотинцям доставляли термінали Starlink, боєприпаси та медикаменти, а також відвозили тяжко поранених. Щоправда, успішно завершилися лише 6 місій, а понад 20 – ні. З 15 вертольотів, які брали участь в операціях, троє було збито.

За словами "Рудого", росіяни часто чекали на українські вертольоти і обстрілювали їх.

Григорій розповів, що згодом було ухвалено рішення, що кожен пілот братиме участь у такій місії лише один раз.

Остання місія на "Азовсталь"

"Рудий" розповів журналістам, що під час останньої місії летів у вертольоті прикриття. Коли два основні вертольоти поверталися з "Азовсталі", з одним із них зник зв'язок. Машина "Рудого" вилетіла на пошуки. З'ясувавши, що сталася аварія і знайшовши місце катастрофи, було ухвалено рішення приземлитися. Саме тоді по вертольоту відкрили вогонь із протитанкової зброї. Мі-8 "Рудого" був підбитий, пілот В'ячеслав загинув. Проте самому "Рудому" та ще кільком бійцям спецназу, які перебували на борту, вдалося вижити.

Повідомляється, що багатьох забрали у полон російські окупанти.

Це була остання подібна місія, оскільки росіяни зміцнили лінію та підвели туди війська. Більше того, у небі почали патрулювати винищувачі. В результаті пілотам та командуванню стало зрозуміло, що прорватися до "Азовсталі" більше не вийде. Це призвело до наказу про здачу "Азовсталі" 20 травня.

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, коли Україна деокупує Маріуполь. За його словами, це станеться вже цього року.

Також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що ЗС РФ мінують окуповане місто. Так, окупанти почали ретельніше проводити перевірку документів та телефонів у населення. Російські військові взялися також прискореними темпами мінувати підступи до мостів.