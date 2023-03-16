"Каждый пилот летал один раз": появились неизвестные детали вертолетных миссий на "Азовсталь"

С 21 марта по 11 мая 2022 года 15 вертолетов и 45 членов экипажа приняли участие в почти 30 спасательных вертолетных миссиях на "Азовсталь". Из 15 вертолетов, участвовавших в операциях, три были сбиты. Более 20 миссий не увенчались успехом.

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Украинские военные поделились подробностями суицидальных вертолетных миссий на "Азовсталь", которую окружили российские оккупанты. Об этом пишут журналисты The Times.

Издание пишет, что 28 марта 2022 года Соединенные Штаты поделились с украинской разведкой информацией о том, где расположены российские средства ПВО, преимущественно "Панцирь" и "Бук", у Мариуполя. Командир эскадрильи 12-й отдельной бригады армейской авиации, полковник Григорий проложил маршрут так, чтобы обойти системы.

"С вертолета вынесли все лишнее, чтобы освободить место для груза, даже пулеметы. Пилоты понимали, что задача крайне опасна. Но никто не отказался", — рассказал он.

Как рассказали участники операции, всего вылетело 4 вертолета, 2 из которых – для прикрытия. Украинские пилоты сбросили четыре тонны груза и вернулись с ранеными.

Один из пилотов, Виталий, рассказал, что не паниковал, когда получил приказ. Он просто хотел выжить и выполнить поставленную командованием задачу. Виталий и второй пилот вели вертолет на высоте 3-х метров над землей на скорости 250 километров в час. Они вылетели со своей базы в Днепре.

Молодой офицер ССО "Рыжий", который также находился на борту, рассказал, что в один момент вертолеты пролетели над палаточным лагерем российских солдат. Когда удалось добраться до Азовского моря, "Рыжий" заметил два российских военных корабля, но те не открыли огонь.

Виталий, как сообщается, заплакал, когда вспомнил о Мариуполе – полностью разрушенном и охваченном огнем городе.

Издание пишет, что пилоты установили контакт с командиром "Азова" Денисом Прокопенко и приземлились на "Азовстали". Для того чтобы выгрузить все оборудование и забрать раненых у них ушло всего 7 минут.

Неизвестные детали вертолетных миссий на "Азовсталь"

В материале сказано, что с 21 марта по 11 мая 2022 года 15 вертолетов и 45 членов экипажа приняли участие в почти 30 спасательных вертолетных миссиях на "Азовсталь". Бойцам "Азова" и украинским морским пехотинцам доставляли терминалы Starlink, боеприпасы и медикаменты, а также увозили тяжело раненных. Правда, успешно завершились лишь 6 миссий, а более 20 – нет. Из 15 вертолетов, участвовавших в операциях, три были сбиты.

По словам "Рыжего", россияне часто поджидали украинские вертолеты и обстреливали их.

Григорий рассказал, что со временем было принято решение, что каждый пилот будет принимать участие в такой миссии лишь один раз.

Последняя миссия на "Азовсталь"

"Рыжий" рассказал журналистам, что во время последней миссии летел в вертолете прикрытия. Когда два основных вертолета возвращались с "Азовстали", с одним из них пропала связь. Машина "Рыжего" вылетела на поиски. Выяснив, что произошло крушение и найдя место катастрофы, было принято решение приземлиться. Именно тогда по вертолету открыли огонь из противотанкового оружия. Ми-8 "Рыжего" был подбить, пилот Вячеслав погиб. Однако самому "Рыжему" и еще нескольким бойцам спецназа, которые находились на борту, удалось выжить.

Сообщается, что многих забрали в плен российские оккупанты.

Это была последняя подобная миссия, так как россияне укрепили линию и подвели туда войска. Более того, в небе начали патрулировать истребители. В результате пилотам и командованию стало ясно, что прорваться к "Азовстали" больше не выйдет. Это привело к приказу о сдаче "Азовстали" 20 мая.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, когда Украина деоккупирует Мариуполь. По его словам, это произойдет уже в этом году.

Также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что ВС РФ минируют оккупированный город. Так, оккупанты начали тщательнее проводить проверку документов и телефонов у населения. Российские военные принялись также ускоренными темпами минировать подступы к мостам.