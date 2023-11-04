"Сбилась с курса": в ГУР рассказали, как Россия снова "опозорилась" с запуском ядерного оружия

Российские войска запустили ракету "Ярс", которая их уже второй раз подвела. Другая "гордость" ВС РФ — ракета "Сармат" — разрабатывалась более 10 лет и все равно была выпущена "сырой".

В России состоялись ядерные испытания ракет "Ярс" и "Булава". Как они прошли, рассказала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины 4 ноября.

1 ноября РФ провела неудачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", которая составляет основу наземного компонента стратегических ядерных сил страны-агрессора.

По данным ГУР, ракету запускали с космодрома "Плесецк" в Архангельской области. Носитель ядерного оружия был запущен 33 ракетной армией и должен был поразить цель на полигоне "Кура" на Камчатке. Однако учения пошли не по плану — "Ярс" сбилась с курса.

В разведке отметили, что такое произошло не впервые. 25 октября в стране-агрессоре уже проводили ядерные тренировки. Тогда "Ярс" тоже сбилась с курса, а испытательный запуск ракеты РСМ-56 "Булава" лишь доказал ее ненадежность.

"Серьезные проблемы Москва имеет также с тяжелой МБР РС-28 "Сармат" шахтного базирования — это один из ключевых проектов в объявленном агрессором процессе модернизации стратегических ядерных сил РФ", — отметила пресс-служба ГУР.

В публикации говорится, что "Сармат" создают в России еще с 2009 года. Сначала руководство планировало, что ракету примут на вооружение в 2018 году, но дату неоднократно переносили.

"В конце концов, "Сармат" приняли на вооружение только в сентябре 2023-го — после первого и единственного полноценного испытания, проведенного в апреле этого года", — передали в разведке.

"Сармат" можно сравнить с изготовленной в Украине МБР РС-20 "Воевода". Российский "аналог" не имеет никаких преимуществ в конструкции, головной части и методах преодоления противоракетной обороны.

"Фактически "Сармат" — недоработанная, несовершенная, сырая ракета", — заявили в ГУР.

Россияне стремятся усовершенствовать и воздушный компонент стратегических ядерных сил, модернизируя по одному-двум советским бомбардировщикам Ту-160 и Ту-95С ежегодно. Москва планировала поставки в этом году новых самолетов — Ту-160М2, но была вынуждена перенести даты.

"Поскольку россияне так и не смогли возобновить производство новой версии двигателей НК-32", — объяснили в украинской разведке.

В ведомстве отметили, что все проблемы стратегических ядерных сил РФ — это следствие санкций Запада из-за войны в Украине. Вражеские специалисты оказались неспособными изготовить замену компонентам, которые ранее импортировались из-за рубежа.

Напомним, 25 октября ВС РФ также запускали ракету "Ярс" с космодрома "Плесецк" по полигону "Кура". По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, россияне планировали запуск трех ракет, но полетела только одна.

Министр обороны России Сергей Шайгу заявлял, что целью учений была отработка массированного ядерного удара, нанесенного в ответ на атаку противника.