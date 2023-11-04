"Маскируют страх": РФ хочет перевести войну в затяжной формат, — Подоляк

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что Россия блефом, шантажом, массовыми смертями и пропагандой пытаются выторговать себе оперативную паузу в войне с Украиной.

Историю нынешней России надо довести до финала. А любой компромисс обеспечит выживание российской элите. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в Telegram-канале.

По его словам, периодически, на протяжении всего полномасштабного вторжения, кто-то из российских официальных лиц выходит, чтобы заявить: "Россию не победить на поле боя".

В то же время, как отметил Подоляк, россияне пытаясь найти себе нового "хозяина-гаранта", теряя остатки репутации "милитарного монстра", скупая военную технику в Иране, Северной Корее и отправляя "все больше мобилизованных в мясорубку".

Россияне пытаются "выторговать себе паузу"

Также советник руководителя Офиса Президента заявил, что Российская Федерация пытается перевести войну против Украины в максимально затяжной формат.

"Своими бравурными заявлениями россияне маскируют страх перед итоговой обязательной ответственностью и пытаются все же решить главную задачу: блефом, шантажом, массовыми смертями, пропагандой выторговать себе оперативную паузу, перевести войну в затяжной формат низкой интенсивности", — говорится в сообщении.

По его словам, любой компромисс с Россией обеспечит выживание нынешней российской власти.

"Важно на этом этапе войны (тяжелом, несомненно) понимать, что любое окончание войны несправедливым финалом, любой компромисс с РФ обеспечит выживание нынешней российской (путинской) элите, которая точно уже не вернется в законопослушное состояние и которая точно продолжит "убивать" международное право, глобальную стабильность, демократию", — говорит Подоляк.

Напомним, ранее Михаил Подоляк заявил, что Россия запустила антиеврейские погромы, поскольку считает демократический мир слабым.