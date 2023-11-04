На уничтоженных ВС РФ зданиях партия "художников" нарисует портреты оккупантов, — ЦНС

В ЦНС заявили, что задачей "художников" будет создать серию муралов, которые возвеличивают захватническую политику президента России Владимира Путина.

На временно оккупированные территории Украины российские оккупанты завезли "художников" для усиления пропаганды. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации ЦНС, их задачей будет создать серию муралов, которые возвеличивают захватническую политику президента Российской Федерации Владимира Путина.

Кроме того, так называемые "художники" должны нарисовать ряд стенописей на домах в городах, которые уничтожили Вооруженные силы России во время захватнической войны на территории Украины.

В частности, как отмечают в ЦНС, "художники" нарисуют лица военных преступников, которые "вторглись в другую страну".

Также известно, что соответствующий проект профинансируют за гранты Кремля, а дома, на которых создадут стенописи, определяет оккупационная администрация.

"Каждый пропагандист является таким же преступником как солдат и, следовательно будет нести ответственность", — отмечают в Центре национального сопротивления.

Напомним, 3 ноября в ЦНС сообщили, что уровень бедности на временно оккупированных территориях Украины продолжает расти из-за действий противника.

Ранее 2 ноября в Центре национального сопротивления заявили, что на временно оккупированных территориях не хватает кадров в учебных заведениях. Поэтому оккупационные администрации просят Москву отправить больше "учителей". Отмечается, что нехватка кадров возникла из-за нежелания жителей сотрудничать с оккупантами.