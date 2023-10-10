Изолируют общество: россияне ограничивают доступ в интернет в Луганской области, – ЦНС

По данным подполья, эти ограничения еще не были внедрены из-за возникших технических и финансовых трудностей.

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В Центре национального сопротивления отмечают, что на временно оккупированной территории Луганской области оккупационная администрация пытается запугать местных жителей новыми ограничениями – доступом в интернет. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Противник старается разработать новые методы для ограничения коммуникации партизан на территории операций в сотрудничестве с Вооруженными Силами. Одним из таких методов является установка проводного интернета, доступ к которому возможен только после прохождения процедуры идентификации. При использовании этого типа интернет-соединения запрещено использовать VPN, так как это может вызвать подозрения со стороны специальных служб.

В Центре сопротивления испытывают, что, вероятно, оккупанты попытаются увеличить штат специальных центров, отслеживающих трафик абонентов.

На данный момент эти ограничения еще не были внедрены из-за возникших технических и финансовых трудностей. Однако оккупанты активно анонсируют эти планируемые изменения в информационной среде, стремясь воздействовать на местное население и запугать его, с целью предотвратить передачу информации о передвижении и расположении вооруженных подразделений Российских Вооруженных Сил.

Относительно мер безопасности рекомендуют:

избегать использования проводного интернета для передачи данных Силам обороны;

использовать мобильный интернет и всегда включать VPN при передаче данных;

пользоваться Telegram-ботами для передачи информации;

информировать о ремонтных работах на линиях связи, чтобы украинское подполье имело возможность помешать оккупантам в ограничении доступа к интернету.

26 августа украинское подполье сообщило, что на временно оккупированных территориях Донецкой области некоторые промышленные предприятия приостановили свою деятельность. На ВОТ возникло социально-экономическое напряжение из-за мобилизации большинства работников.

Напомним, 27 августа председатель Луганской ОГА Артем Лысогор заявил, что в поселке Хрустальное враг хочет мобилизовать на войну против Украины 17-летних ребят. Оккупанты начали подготовку подростков к мобилизации.