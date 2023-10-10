Ізолюють суспільство: росіяни обмежують доступ до інтернету в Луганській області, — ЦНС

За даними підпілля, цих обмежень ще не було впроваджено через технічні та фінансові труднощі, що виникли.

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У Центрі національного спротиву зазначають, що на тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна адміністрація намагається залякати місцевих мешканців новими обмеженнями — доступом до інтернету. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Противник намагається розробити нові методи для обмеження комунікації партизан на території операцій у співпраці зі Збройними Силами. Одним із таких методів є встановлення дротового інтернету, доступ до якого можливий лише після проходження процедури ідентифікації. Під час використання цього типу інтернет-з'єднання заборонено використовувати VPN, оскільки це може викликати підозри з боку спеціальних служб.

У Центрі опору випробовують, що, ймовірно, окупанти спробують збільшити штат спеціальних центрів, які відстежують трафік абонентів.

Наразі ці обмеження ще не були впроваджені через технічні та фінансові труднощі, що виникли. Однак окупанти активно анонсують ці плановані зміни в інформаційному середовищі, прагнучи впливати на місцеве населення і залякати його, щоб запобігти передачі інформації про пересування і розташування збройних підрозділів Російських Збройних Сил.

Щодо заходів безпеки рекомендують:

уникати використання дротового інтернету для передачі даних Силам оборони;

використовувати мобільний інтернет і завжди вмикати VPN під час передачі даних;

користуватися Telegram-ботами для передачі інформації;

інформувати про ремонтні роботи на лініях зв'язку, щоб українське підпілля мало можливість перешкодити окупантам в обмеженні доступу до інтернету.

26 серпня українське підпілля повідомило, що на тимчасово окупованих територіях Донецької області деякі промислові підприємства призупинили свою діяльність. На ТОТ виникла соціально-економічна напруга через мобілізацію більшості працівників.

Нагадаємо, 27 серпня голова Луганської ОДА Артем Лисогор заявив, що в селищі Хрустальне ворог хоче мобілізувати на війну проти України 17-річних хлопців. Окупанти почали підготовку підлітків до мобілізації.