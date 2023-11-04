Взрывы в Керчи: ВСУ повредили судостроительный завод "Залив", — СтратКом (фото)

Украинские бойцы попали в завод "Залив", где строят и ремонтируют военные корабли для ВМФ России.

В субботу, 4 ноября, Вооруженные силы Украины повредили судостроительный завод "Залив" в Крыму. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"Вооруженные силы Украины нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированном Крыму", — сообщили военные.

Что известно о судостроительном заводе "Залив" в Керчи

Напомним, речь идет о Судостроительном заводе "Залив" имени Б. Е. Бутомы, который является градообразующим предприятием в Керчи и одним из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе.

До 2014 года, завод в основном строил корпуса сухогрузов и балкеров, выполнял заказы для буровых платформ и занимался судоремонтом. Завод расположен на берегу Керченского пролива, между Черным и Азовским морями.

Из-за аннексии Крыма и вторжения России в Украину, завод находится под международными санкциями стран Евросоюза, США, Великобритании и других стран.

С 2020 года на заводе строят и ремонтируют военные корабли для ВМФ России.

Взрывы в Керчи 4 ноября: что известно

Российские СМИ сообщили о взрывах в оккупированном Крыму. В Севастополе объявлена тревога, Крымский мост перекрыт, а обломки ракет упали на территорию одного из сухих доков.

"В районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков", — сообщает называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, отметив, что пострадавших нет.