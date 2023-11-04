"Могу в нем на ходу стрелять": бойцы ВСУ показали, как воюют на шведской версии "Леопарда" (видео)

По словам бойца 21-й ОМБр Игоря, с помощью Stridsvagn 122 уничтожать оккупантов получается оперативнее. При этом экипаж сможет выжить, даже в случае попадания.

Украинские военные рассказали, как воюют на шведских танках Stridsvagn 122, которые являются лицензионными немецкими танками Leopard 2. Вооруженные силы Швеции предоставили Украине десять танков, а украинские военные проходили на них обучение в Швеции. Впрочем, по их словах, учения отличаются от военных реалий. Видео появилось на канале "Донбасс. Реалии".

Начальник оперативного отдела штаба армии Швеции Матс Людвиг ранее сообщал, что его страна дала Украине, "все, что они могли", в виде отличной техники и хороших знаний.

Он уточнял, что танки Stridsvagn 122 уже некоторое время находятся на территории Украины.

Алексей, военнослужащий 21-й ОМБр ВСУ, который сейчас воюют на шведском танке, отметил, что инструкторы, которые готовили украинских военных, не бывали в бою, впрочем, как и танк.

"Они нас там учили одному, а мы сюда, в Украину приехали, и работаем совсем по-другому", — отметил Алексей.

Также, по словам Алексея, шведский танк очень надежен, если стоять к противнику лоб в лоб и даже если будет попадание, то экипаж гарантированно выживет.

Другой украинский танкист по имени Игорь сравнил Stridsvagn 122 с Т-72, на котором он учился на наводчика.

По его словам, управляемость шведского танка гораздо лучше. Одной рукой можно управлять, а другой стрелять. У танка есть лазерный дальномер, тепловизор и возможность захватывать сразу несколько целей. Это очень полезно в бою, так как бойцы зачастую воюют ночью.

"Я могу в нем на ходу стрелять. Если выезжает противник – я его сразу уничтожаю", — отметил Игорь, боец 21-й ОМБр ВСУ.

Что известно о танке Stridsvagn 122

Это шведский основной боевой танк, представляющий собой лицензионный немецкий танк Leopard 2, конструкция которого претерпела различные изменения.

Танк Stridsvagn 122 Фото: U.S. Department of Defense

С 1994 года всего выпущено 180 единиц. По состоянию на 2022 год на вооружении Швеции находилось 120 танков Stridsvagn 122.

Напомним, ране стало известно, что Соединенные Штаты Америки, вероятно, тайно передали Украине по крайней мере один экземпляр самой мощной американской бронированной машины разминирования Assault Breacher.

Журналисты заметили технику на фотографиях с мероприятия с участием Владимира Зеленского по случаю 3 ноября, когда Украина отмечала День ракетных, артиллерийских и инженерных войск.