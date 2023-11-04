Позывной "Кедр": ВСУ ликвидировали командира казачьего батальона "Терек"

Настоящее имя "Кедра" – Владимир Попов. Некоторые источники сообщают, что он был полковником полиции в отставке.

ВСУ ликвидировали высокопоставленного российского военного. Сообщается, что был уничтожен командир российского казачьего батальона "Терек" с позывным "Кедр". Первыми о смерти "Кедра" сообщил российский Telegram-канал "Тринадцатый".

Детали об обстоятельствах уничтожения "Кедра" не сообщается. Позже стало известно, что настоящее имя "Кедра" – Владимир Попов. Он полковник полиции в отставке, 1954 года рождения.

Российские источники сообщают, что "Кедр" множество орденов и знаков отличия.

Что известно о Владимире Попове с позывным "Кедр"

"Вчера погиб "Кедр", командир батальона "Терек", атаман Святокрестовского районного общества Ставропольского края, кавалер двух Орденов Мужества, а так же обладатель других государственных наград, участник войны в Афганистане, Чечне и СВО", — сообщают российские СМИ, публикуя фото Попова.

Украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что в конце лета 2023 года батальон "Терек" находился на Соледарском направлении.

Эту информацию подтверждает и российское издание "РИА новости".

Что известно о батальоне "Терек"

Сообщается, что казачий батальон "Терек" был создан 21 июля 2022 года. Его основу составили казаки-добровольцы Терского казачьего войска. С инициативой создания батальона выступил полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

Атаман войска Виталий Кузнецов, которого цитирует издание, рассказывал, что "бойцы батальона прошли путь от Угледара до Херсона, а сегодня казаки выполняют боевые задачи на соледарском направлении".

Также Кузнецов отмечал, что батальон формируется из добровольцев и сетовал, что "количество желающих пополнить ряды бойцов с течением времени уменьшается".

Сообщается, что за год через батальон "Терек" прошло 1250 казаков-добровольцев, 46 бойцов батальона были награждены государственными наградами, еще 50 бойцов представлены к государственным наградам, 135 казаков батальона награждены ведомственными наградами Минобороны РФ.

Батальон "Терек" стал бригадообразующим, по словам его атамана. Отмечалось, что в бригаде уже четыре батальона – "Терек", "Скиф", "Сибирь" и "Енисей".

Ранее в РФ в Екатеринбурге был убит российский военный, который приехал на несколько дней с войны в Украине. Убийство совершил другой военнослужащий ВС РФ, который должен был ехать на войну в Украину.