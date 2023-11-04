"Обстоятельства выяснят": Умеров подтвердил удар РФ по 128-й бригаде и анонсировал проверку
По информации Страткома ВСУ, оккупанты ударили по расположению горно-штурмовой бригады ракетой "Искандер-М". В результате атаки также пострадали местные жители.
ВС РФ ударили ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погибли военнослужащие, а местные получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в Вооруженных силах Украины.
По информации ВСУ, оккупанты ударили по 26-ти населенным пунктам в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах.
Обстоятельства выясняются: Умеров подтвердил атаку РФ по штурмовой бригаде
Министра обороны Украины Рустем Умеров также подтвердил атаку врага по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.
"Сочувствую семьям погибших воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады", — говорится в сообщении.
По словам Умерова, будут выяснены все обстоятельства случившегося.
"Поручаю Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии", — подчеркнул министр.
Военные ВСУ погибли под Запорожьем: что сообщили ранее
Напомним, 4 ноября военный с псевдонимом "Каспер" заявил, что в прифронтовом селе Запорожской области якобы устроили торжественное награждение ВСУ, которое стало смертельным.
По словам военного, офицеры собрали бойцов на построение для награждения. Поскольку место собрания расположено близко к позициям врага, россияне увидели скопление украинцев и нанесли удар.
Позже председатель Закарпатской ОГА Виктор Микита сообщил, что сейчас известно о более чем 20 погибших.
Никита призвал общество и предпринимателей в заведениях питания воздержаться в следующие несколько дней от любых развлекательных мероприятий, концертов и тому подобное.
"После официальной информации и с разрешения 128-й ОГШБр будет распоряжение о чествовании павших воинов", — подчеркнул он.