"Обстоятельства выяснят": Умеров подтвердил удар РФ по 128-й бригаде и анонсировал проверку

По информации Страткома ВСУ, оккупанты ударили по расположению горно-штурмовой бригады ракетой "Искандер-М". В результате атаки также пострадали местные жители.

ВС РФ ударили ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погибли военнослужащие, а местные получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в Вооруженных силах Украины.

По информации ВСУ, оккупанты ударили по 26-ти населенным пунктам в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах.

Обстоятельства выясняются: Умеров подтвердил атаку РФ по штурмовой бригаде

Министра обороны Украины Рустем Умеров также подтвердил атаку врага по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

"Сочувствую семьям погибших воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады", — говорится в сообщении.

По словам Умерова, будут выяснены все обстоятельства случившегося.

"Поручаю Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии", — подчеркнул министр.

Военные ВСУ погибли под Запорожьем: что сообщили ранее

Напомним, 4 ноября военный с псевдонимом "Каспер" заявил, что в прифронтовом селе Запорожской области якобы устроили торжественное награждение ВСУ, которое стало смертельным.

По словам военного, офицеры собрали бойцов на построение для награждения. Поскольку место собрания расположено близко к позициям врага, россияне увидели скопление украинцев и нанесли удар.

Позже председатель Закарпатской ОГА Виктор Микита сообщил, что сейчас известно о более чем 20 погибших.

Никита призвал общество и предпринимателей в заведениях питания воздержаться в следующие несколько дней от любых развлекательных мероприятий, концертов и тому подобное.

"После официальной информации и с разрешения 128-й ОГШБр будет распоряжение о чествовании павших воинов", — подчеркнул он.