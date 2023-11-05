"Подтверждает наши худшие ожидания": военный эксперт о ситуации вокруг Авдеевки

ВС РФ готовятся к городским боям и боям в промышленной зоне. Главная их задача сейчас — прорыв передовых штурмовых групп на коксохим для дальнейшего закрепления.

Российское командование имеет жесткое намерение захватить Авдеевку несмотря на предыдущие неудачи. Сейчас в район города перебрасывают еще дополнительные подразделения. Об этом сообщил военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Командование российских оккупационных войск развернуло переброску под Авдеевку 239-го ТП 90-й ТД из состава группы войск "Центр", зоной ответственности которой, как вы помните, является Луганская область. Непосредственно 239-й ТП размещался в районе Кременной и действовал на Лиманском направлении. Стоит отметить, что этот полк не укомплектован техникой согласно штату. В его составе 32 танка и 20 ББМ, то есть даже хуже классической уже для российских войск комплектации в пропорции 1 танк — 1 ББМ", — пишет Коваленко.

Он отмечает, что несмотря на то, что подразделение недостаточно укомплектовано, это не значит, что оно не будет выполнять свою основную функию — "стройными, парадными колоннами, с динамической защитой "чмоня" переть на украинские рубежи, чтобы их прорвать и закрепить уцелевший десант на новых позициях.

"К сожалению, эта передислокация только подтверждает худшие опасения, российское командование не остановится в вопросе окружения Авдеевки. Они загнали под Авдеевку 2-ю общевойсковую армию, гонят подразделения 41-й ОВА, 55-я ОМСБр, начинают гнать подразделения 90-й ТД. Концентрация сил и средств в РВВ под Авдеевкой просто невероятная", — объясняет военный эксперт.

Он отметил, что интересным является запрос от российского командования боеприпасов под Авдеевку. Из них артиллерийская компонента 152-мм — всего 600 выстрелов, а 122-мм более 3,5 тысячи.

"С учетом интенсивности боевых действий под Авдеевкой это очень и очень незначительный запрос, из чего так и хочется спросить, а где же 100 500 миллионов северокорейских снарядов? Возможно, это обусловлено тем, что командование ВС РФ требовало и несколько десятков тысяч мин 82 мм. Очевидно, что РОВ готовятся к городским боям и боям в промышленной зоне. Главная их сейчас задача даже не продвижение к Степному, а прорыв передовых штурмовых групп на коксохим для дальнейшего закрепления", — считает Александр Коваленко.

Он добавил, что Авдеевка превращается для РОВ в черную дыру, в которой они еще не бывали, но на которую заслуживают.

Ранее сообщалось, что стали известны потери ВС РФ в Украине за октябрь. Здесь не обошлось без рекордов.

Напомним, что под Авдеевкой сложилась критическая обстановка, и возникла реальная угроза потерять город. Российская пехота закрепились за железной дорогой, накапливается для расширения плацдарма и для атаки на Авдеевский коксохимический завод — ключевой комплекс сооружений, который контролирует подступы к Авдеевке.