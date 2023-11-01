"Не обошлось без рекордов": стали известны потери ВС РФ в Украине за октябрь

В октябре оккупанты потеряли в Украине рекордное количество танков. Также был установлен второй результат по количеству уничтоженной артиллерии оккупантов.

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Наступление оккупантов на Авдеевку вызвало большое количество потерь в ВС РФ как в технике, так и личного состава. По некоторым пунктам они стали рекордными. Об этом сообщил военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, командование ВС РФ в октябре дало приказ своим войскам активизировать наступления, особенно в районе Авдеевки, что повлекло резкий рост потерь в составе российских оккупационных войск. В течение октября было достигнуто несколько очень высоких показателей уничтожения российской техники, а также не обошлось без рекордов.

Потери ВС РФ танков в октябре

В октябре оккупанты потеряли в Украине рекордное количество танков — 521.

"Такие цифры стали возможными в связи с тем, что танков в войсках РОВ становится непропорционально много. Танки, которые выполняют сейчас все чаще не свойственные им функции, особенно в наступлении, чаще и уничтожаются", — считает Коваленко.

Потери ББМ ВС РФ в октябре

Не рекордный, но очень высокий показатель потерь по ББМ оккупантов в октябре — 843. Такие высокие потери ББМ у оккупантов были в начале полномасштабного вторжения весной прошлого года.

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"Такой резкий рост потерь так же обусловлен переоценкой возможностей своих войск даже в условиях наступления по узкому фронту и отсутствием целого ряда сопутствующих факторов, усиливающих штурмовые действия. Например, отсутствие полноценного "огневого вала" в наступлении и обороне", — прокомментировал военный эксперт.

Потери ВС РФ артиллерии за октябрь

В октябре был установлен второй результат по количеству уничтоженной артиллерии оккупантов — 773 ед.

"Этот показатель подтверждает факт высокой интенсивности артиллерийских дуэлей и уровень контрбатарейной борьбы, в которой ВС РФ качественно проигрывают, но количественно продолжают иметь преимущество за счет тотальной и очень быстрой по срокам расконсервации запасов советской артиллерии", — считает Александр Коваленко.

Потери ВС РФ автотранспорта

В течение октября оккупанты потеряли в боях 741 единицу транспорта. Этот показатель хоть и не является рекордом, но является очень высоким.

"Автотранспорт продолжает оставаться одним из самых поразительных показателей работы Сил обороны Украины по логистике врага. При этом следует особо отметить, что преобладающей частью уничтожаемых единиц становятся не специализированные транспортные средства, а гражданского сектора", — пишет эксперт.

Потери ВС РФ личного состава в октябре

В октябре зафиксирован высокий показатель потерь личного состава оккупантов. ВС РФ за месяц потеряли — 22 920 солдат.

"Это второй показатель за весь период полномасштабного вторжения в Украину и обусловлен он не только наплевательским отношением российского командования к жизням своих солдат и острым дефицитом техники, что не позволяет штатно укомплектовывать подразделения для полноценного выполнения боевых задач", — считает эксперт.

Он отмечает, что немалую роль в потере личного состава играет устаревшая техника оккупантов, потому что она непригодна для эффективного применения в нынешних условиях.

Напомним, что с начала летнего контрнаступления Сил обороны российские захватчики уже потеряли в Украине 11 тяжелых огнеметных систем "Солнцепек". Только за октябрь — уже 5.

Ранее сообщалось, что ВС РФ за сутки потеряли самолет Су-25, "солнцепек" и БМПТ "Терминатор".