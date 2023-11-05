Протестующие атаковали базу США в Турции: полиция применила водометы (видео, фото)

Чтобы разогнать толпу, как сообщают СМИ, в ситуацию вмешались конная полиция и спецназ, которые применили водометы, перцовые баллончики и спецсредства TOMA.

В Турции группа, пожелавшая выразить протест Израилю и США, попыталась проникнуть на авиабазу Инджирлик в Адане. В ситуацию вмешались полицейские бригады. Об этом пишет турецкое издание NTV.

По информации СМИ, организатором протеста оказался фонд гуманитарной помощи "Права и свободы человека", который организовал демонстрацию протеста перед авиабазой. На призыв главы фонда Бюлента Йылдырыма к колонне протестующих присоединились и другие люди со всей Турции.

"Правоохранителям пришлось принять меры безопасности, перекрыв улицы и проспекты вокруг базы", — замечает NTV.

Чтобы разогнать толпу, сообщает издание, вмешались конная полиция и спецназ, которые применили перцовые баллончики и спецсредства TOMA.

Что известно о протесте

На авиабазе Инджирлик в Адане дислоцируются 39-е командование крыла ВВС США и 10-е командование танковой базы ВВС Турции.

Митингующим разрешили провести протест в специально отведенном месте на бульваре Сезай Каракоч.

К организатору протеста присоединились люди со всей Турции В ситуацию пришлось вмешаться турецкой полиции Полиция применила водометы

Вместе с тем, через некоторое время колонна протестующих приблизилась к авиабазе, а часть группы попыталась проникнуть на ее территорию через поля.

Напомним, Фокус писал, что "шахедов" в Украине меньше не станет. В этом уверен военный эксперт Александр Коваленко.

Кроме того, Фокус сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил все визиты в Израиль и заявил, что, помимо ЦАХАЛ, ни одна армия в мире якобы не бомбит больницы, храмы и рынки.