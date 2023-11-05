"История украинской семьи": на войне погиб мужчина, семью которого убила ракета РФ в Одессе

После убийства оккупантами жены, 3-месячной дочери и тещи, одессит Юрий Глодан ушел добровольцем на фронт. Он служил в 3-й штурмовой бригаде. Узнали мужчину по нательному крестику.

На войне погиб погиб отец Киры Глодан, которую в прошлом году в Одессе убила российская ракета в ЖК "Тирас", Юрий Глодан. Об этом сообщил на своей странице в Facebook предприниматель Александр Яковенко.

"Я не общался с ним близко, но почти каждый одессит знает эту семью. Юра — муж, отец, воин, пекарь и коллега в проекте Make My Cake, Одесса, где я совладелец. Именно он делал известные в Одессе пасхи от нашей кондитерской — этот день был его первым выходным, он вышел в магазин, когда вернулся, его мир был разрушен", — написал мужчина.

Юрий Глодан с побратимом на фронте

Он отметил, что после потери семьи Юрий Глодан пошел в ВСУ. Сначала он служил в "Азове", а затем в 3-й штурмовой бригаде.

"Он поступил, как достойный человек украинской нации. Сегодня мы узнали, что он погиб, защищая свою нацию. Светлая память, человек с большим сердцем. Центр Европы. 21 век. История украинской семьи", — написал Александр Яковенко.

23 апреля 2022 года российская ракета разрушила жилой комплекс "Тирас" в Одессе. В доме погибли восемь человек, ранения получили 18. В тот день по городу выпущено как минимум шесть ракет, некоторые из них сбили ПВО. Несколько квартир разрушены сильно, а в других — взрывной волной выбило окна и сгорело несколько машин.