В Одессе простились с семьей трехмесячной девочки, погибшей во время обстрела

Церемонию прощания с Викторией Глодан, ее трехмесячной дочкой и мамой провели в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

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В Одессе простились с Викторией Глодан, ее трехмесячной дочкой Кирой и мамой Людмилой Явкиной. На церемонии прощания в Спасо-Преображенском кафедральном соборе присутствовали родственники и друзья семьи. Об этом рассказала корреспондентка "Суспільного".

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[ + – ] Родственники и друзья Виктории Глодан

"Путин — террорист, Россия — государство-террорист, убийца. Родители не должны хоронить своих детей. Это большое человеческое горе. Мы должны радоваться жизни, растить своих детей, радоваться солнцу, людям, и люди не должны умирать", — сказал муж погибшей Виктории Юрий Глодан.

Журналистка Виктория Глодан с маленькой дочкой и мамой погибли в результате ракетного обстрела Одессы 23 апреля. Российский снаряд попал в 16-этажнный жилой дом, жертвами военного преступления стали восемь мирных жителей, еще 18 человек получили ранения разной степени тяжести.

"Родные мои, Царство небесное! Вы в наших сердцах!", — написал Юрий Глодан у себя в Facebook.

[ + – ] Церемония прощания с Викторией, ее дочкой и мамой

Виктория Глодан родом из Херсона, она закончила факультет журналистики в университете Одессы, а после этого работала пиар-менеджером в разных компаниях.

Дочке Виктории был один месяц, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. До этого девушка делилась чувствами о своей беременности и рождении ребенка, она назвала это новым уровнем счастья.

[ + – ] Виктория Глодан с дочкой Кирой

"Это были лучшие 40 недель. Уже месяц нашей девочке. Папа подарил первые цветы. Это новый уровень счастья", — делилась Виктория 5 февраля.

[ + – ] Юрий Глодан с дочкой

Во время благотворительного матча в Турции футболисты донецкого клуба "Шахтар" вышли на поле в футболках, на которых изображена рука Виктории Глодан с бейджиком из роддома с информацией о новорожденной Кире. Свою игры спортсмены посвятили 215 детям, убитым российской армией в Украине.

Фокус сообщал, что в тот день по городу были выпущены как минимум шесть ракет, некоторые из них сбили ПВО. Несколько квартир были разрушены сильно, а в других — взрывной волной выбило окна и сгорели несколько машин.

Напомним, вчера по Одесской области нанесли ракетный удар, поврежден мост.