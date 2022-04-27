В Одесі попрощалися із сім'єю тримісячної дівчинки, яка загинула під час обстрілу

Церемонію прощання з Вікторією Глодан, її тримісячною донькою та мамою провели у Спасо-Преображенському кафедральному соборі.

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В Одесі попрощалися з Вікторією Глодан, її тримісячною донькою Кірою та мамою Людмилою Явкіною. На церемонії прощання у Спасо-Преображенському кафедральному соборі були присутні родичі та друзі родини. Про це розповіла кореспондентка "Суспільного".

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[ + – ] Родичі та друзі Вікторії Глодан

"Путін — терорист, Росія — держава-терорист, убивця. Батьки не повинні ховати своїх дітей. Це велике людське горе. Ми повинні радіти життю, ростити своїх дітей, радіти сонцю, людям, і люди не повинні помирати", — сказав чоловік загиблої Вікторії Юрій Глодан.

Журналістка Вікторія Глодан із маленькою донькою та мамою загинули внаслідок ракетного обстрілу Одеси 23 квітня. Російський снаряд влучив у 16-поверховий житловий будинок, жертвами воєнного злочину стали вісім мирних жителів, ще 18 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Рідні мої, Царство небесне! Ви в наших серцях!" — написав Юрій Глодан у себе у Facebook.

[ + – ] Церемонія прощання з Вікторією, її донькою та мамою

Вікторія Глодан родом із Херсона, вона закінчила факультет журналістики в університеті Одеси, а після цього працювала піар-менеджеркою в різних компаніях.

Доньці Вікторії був один місяць, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. До цього дівчина ділилася почуттями про свою вагітність та народження дитини, вона назвала це новим рівнем щастя.

[ + – ] Вікторія Глодан із донькою Кірою

"Це були найкращі 40 тижнів. Вже місяць нашій дівчинці. Тато подарував перші квіти. Це новий рівень щастя", — ділилася Вікторія 5 лютого.

[ + – ] Юрій Глодан із донькою

Під час благодійного матчу в Туреччині футболісти донецького клубу "Шахтар" вийшли на поле у футболках, на яких зображено руку Вікторії Глодан з бейджиком з пологового будинку з інформацією про новонароджену Кіру. Свою гру спортсмени присвятили 215 дітям, убитим російською армією в Україні.

Фокус повідомляв, що того дня по місту випущено як мінімум шість ракет, деякі з них збили ППО. Декілька квартир зруйновані сильно, а в інших — вибуховою хвилею вибило вікна і згоріло кілька машин.

Нагадаємо, вчора по Одеській області завдали ракетного удару, пошкоджено міст.