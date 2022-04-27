В Одесі попрощалися із сім'єю тримісячної дівчинки, яка загинула під час обстрілу
Церемонію прощання з Вікторією Глодан, її тримісячною донькою та мамою провели у Спасо-Преображенському кафедральному соборі.
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В Одесі попрощалися з Вікторією Глодан, її тримісячною донькою Кірою та мамою Людмилою Явкіною. На церемонії прощання у Спасо-Преображенському кафедральному соборі були присутні родичі та друзі родини. Про це розповіла кореспондентка "Суспільного".
"Путін — терорист, Росія — держава-терорист, убивця. Батьки не повинні ховати своїх дітей. Це велике людське горе. Ми повинні радіти життю, ростити своїх дітей, радіти сонцю, людям, і люди не повинні помирати", — сказав чоловік загиблої Вікторії Юрій Глодан.
Журналістка Вікторія Глодан із маленькою донькою та мамою загинули внаслідок ракетного обстрілу Одеси 23 квітня. Російський снаряд влучив у 16-поверховий житловий будинок, жертвами воєнного злочину стали вісім мирних жителів, ще 18 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
"Рідні мої, Царство небесне! Ви в наших серцях!" — написав Юрій Глодан у себе у Facebook.
Вікторія Глодан родом із Херсона, вона закінчила факультет журналістики в університеті Одеси, а після цього працювала піар-менеджеркою в різних компаніях.
Доньці Вікторії був один місяць, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. До цього дівчина ділилася почуттями про свою вагітність та народження дитини, вона назвала це новим рівнем щастя.
"Це були найкращі 40 тижнів. Вже місяць нашій дівчинці. Тато подарував перші квіти. Це новий рівень щастя", — ділилася Вікторія 5 лютого.
Під час благодійного матчу в Туреччині футболісти донецького клубу "Шахтар" вийшли на поле у футболках, на яких зображено руку Вікторії Глодан з бейджиком з пологового будинку з інформацією про новонароджену Кіру. Свою гру спортсмени присвятили 215 дітям, убитим російською армією в Україні.
Фокус повідомляв, що того дня по місту випущено як мінімум шість ракет, деякі з них збили ППО. Декілька квартир зруйновані сильно, а в інших — вибуховою хвилею вибило вікна і згоріло кілька машин.
Нагадаємо, вчора по Одеській області завдали ракетного удару, пошкоджено міст.