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В Одесі попрощалися із сім'єю тримісячної дівчинки, яка загинула під час обстрілу

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Церемонія прощання із сім'єю Глодан

Церемонію прощання з Вікторією Глодан, її тримісячною донькою та мамою провели у Спасо-Преображенському кафедральному соборі.

В Одесі попрощалися з Вікторією Глодан, її тримісячною донькою Кірою та мамою Людмилою Явкіною. На церемонії прощання у Спасо-Преображенському кафедральному соборі були присутні родичі та друзі родини. Про це розповіла кореспондентка "Суспільного".

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Родичі та друзі Вікторії Глодан

"Путін — терорист, Росія — держава-терорист, убивця. Батьки не повинні ховати своїх дітей. Це велике людське горе. Ми повинні радіти життю, ростити своїх дітей, радіти сонцю, людям, і люди не повинні помирати", — сказав чоловік загиблої Вікторії Юрій Глодан.

Журналістка Вікторія Глодан із маленькою донькою та мамою загинули внаслідок ракетного обстрілу Одеси 23 квітня. Російський снаряд влучив у 16-поверховий житловий будинок, жертвами воєнного злочину стали вісім мирних жителів, ще 18 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Рідні мої, Царство небесне! Ви в наших серцях!" — написав Юрій Глодан у себе у Facebook.

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Церемонія прощання з Вікторією, її донькою та мамою

Вікторія Глодан родом із Херсона, вона закінчила факультет журналістики в університеті Одеси, а після цього працювала піар-менеджеркою в різних компаніях.

Доньці Вікторії був один місяць, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. До цього дівчина ділилася почуттями про свою вагітність та народження дитини, вона назвала це новим рівнем щастя.

Вікторія Глодан
Вікторія Глодан із донькою Кірою

"Це були найкращі 40 тижнів. Вже місяць нашій дівчинці. Тато подарував перші квіти. Це новий рівень щастя", — ділилася Вікторія 5 лютого.

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Юрій Глодан із донькою

Під час благодійного матчу в Туреччині футболісти донецького клубу "Шахтар" вийшли на поле у футболках, на яких зображено руку Вікторії Глодан з бейджиком з пологового будинку з інформацією про новонароджену Кіру. Свою гру спортсмени присвятили 215 дітям, убитим російською армією в Україні.

Фокус повідомляв, що того дня по місту випущено як мінімум шість ракет, деякі з них збили ППО. Декілька квартир зруйновані сильно, а в інших — вибуховою хвилею вибило вікна і згоріло кілька машин.

Нагадаємо, вчора по Одеській області завдали ракетного удару, пошкоджено міст.