ВСУ использует редкий гибрид на базе танка Abrams: что известно о машине M1150 ABV (видео)

Машина предназначена для обезвреживания мин и взрывчатых веществ, создавая таким образом безопасные маршруты для передвижения союзных войск и техники.

Для прорыва обороны ВС РФ в Украину прибыла американская инженерная машина разминирования M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) на базе танка Abrams, которая предназначена для расчистки путей движения войск и военной техники через минные поля. Таким образом, ВСУ стали вторыми в мире силами после армии США, которые обладают данной техникой. Об этом 3 ноября сообщил обозреватель The Forbes Дэвид Экс.

В материале говорится, что ABV прибыла в Украину "незаметно", поскольку в официальном списке пакета военной помощи США о ней ничего не говорилось. Предположительно машина поступила вместе с танками Abrams не позднее середины октября.

Плуг и система подрыва

Штурмовая машина M1150 представляет собой новый подход к прокладке путей через преграды, использующий мощь двух систем для обеспечения максимальной функциональности. Этот гибрид объединяет в себе традиционную систему плуга и механизм линейного подрыва заряда, созданный по образцу системы M58 MICLIC. Это уникальное сочетание позволяет машине за одну операцию взрывать проходы в минных полях протяженностью около 100-150 м.

Однако в отличие от MICLIC, использующей исключительно заряды и зависящей от бронетранспортера M113, M1150 ABV обладает значительно более широкими возможностями. Прежде всего, машина отличается более высоким уровнем защиты, что позволяет ей превращаться из простого средства разминирования в грозный штурмовой танк. Эта возможность делает ее чрезвычайно эффективной при борьбе с укрепленными позициями противника.

Конструкция и предназначение

Таким образом M1150 ABV, предназначенная в первую очередь для обезвреживания мин и взрывчатых веществ, является уникальным военным аппаратом США. Эта специализированная машина, оснащенная противоминным плугом и линейными зарядами, построена на базе надежного шасси M1 Abrams.

Эти тяжелые машины массой 72 тонны и длиной 12 м, по сути, являются конфигурацией M1 Abrams с двигателем мощностью 1500 л.с. Однако техника вооружена только пулеметом 50-го калибра. Ключевой особенностью является установка в лобовой части мощного плуга шириной 4,6 м, укрепленного металлическими лыжами, позволяющими ему плавно перемещаться по грунту, и заряженного почти 3200 кг взрывчатых боеприпасов.

На машинах установлена сложная система линейного подрыва (LDCS), которая запускает ракеты с зарядами взрывчатки С-4. Они разлетаются до 140 м вперед, безопасно поджигая скрытые взрывные устройства. Таким образом, создается маршрут, обеспечивающий безопасное передвижение войск и техники.

На практике ABV применялся Корпусом морской пехоты США, который впервые широко использовал эту машину в ходе операции Moshtarak против талибов в Афганистане в 2010 году.

Ранее сообщалось, что по мнению обозревателей Newsweek, предоставленные Украине американцами танки Abrams вряд ли принесут Силам обороны значительные успехи в продвижении. Эта техника скорее создаст больше проблем для украинских сил, так как танки Abrams требуют сложной логистики, поэтому ВСУ придется создавать новые линии поставки боеприпасов и топлива.