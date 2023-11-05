В Хмельницкой области сотрудники ТЦК вытаскивали мужчину с больничной койки, — соцсети (видео)

Мужчина прошел ВВК, которая признала его годным к военной службе, но обратился к медикам, чтобы проверили его еще раз.

Работники ТЦК и СП в Хмельницкой области пытались силой забрать мужчину из больницы в военкомат. Соответствующее видео 5 ноября опубликовано Telegram-каналом "Труха".

Начала и завершения конфликта на видео нет. На кадрах видно, как мужчина в штатском находится в палате в неизвестном медицинском учреждении, а работники ТЦК пытаются его вывести из помещения. Мужчина оказывает сопротивление.

Также в палате присутствует и другой мужчина, который все это снимает на видео.

Из разговора понятно, что мужчина прошел ВВК и его признали годным к военной службе. Сам мобилизованный заявил, что имеет повышенное давление и поэтому обратился в больницу, чтобы пройти обследование. На видео мужчина говорит, что хочет пройти медицинский осмотр, потому что во время ВВК в Виньковцах ему "только печати проставили".

Работники ТЦК отметили мужчине, что ему медпомощь не нужна.

Что говорят в ТЦК

Фокус обратился в пресс-службу Хмельницкого областного ТЦК и СП с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Ответ пока не получен.

Напомним, что в РФ полиция забрала в военкомат онкобольного студента. Студент рассказал, что один из представителей правоохранительных органов угрожал ему протоколом о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что экс-заместитель министра обороны Анна Маляр считает, что местные власти наравне с ТЦК и СП должны отвечать за мобилизацию в Украине. Однако, по словам юристов, им не хватает для этого законных механизмов.