"Халатность и советчина": Зеленский указал на проблемы в ВСУ после удара по 128-й бригаде (видео)

По словам главы государства, главное — установить полную правду о трагедии в Запорожской области. Министр обороны Рустем Умеров взял дело на личный контроль.

Ракетный удар ВС РФ по воинам 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожской области – это трагедия, которой можно было избежать. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября в вечернем видеообращении.

Президент выразил соболезнования родным и близким погибших воинов. Министр обороны Украины Рустем Умеров доложил о принятых мерах для выяснения всех обстоятельств события.

"Кто конкретно и какие распоряжения давал. По факту трагедии было зарегистрировано уголовное производство, продолжается расследование. Главное – установить полную правду о случившемся и больше не допустить подобного", – подчеркнул глава государства.

Каждый военный в зоне боевых действий попадает в зону дострела и аэроразведки ВС РФ, поэтому знает, как вести себя под открытым небом и заботиться о безопасности, продолжил Зеленский.

"Сейчас расследование должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными", – пообещал президент.

Халатность, советчина и ужасная бюрократия не дают Украине и многим в Силах обороны реализовать свой потенциал правильно и эффективно, заключил он.

Напомним, что в прифронтовом селе Запорожской области офицеры собрали военных 128-й бригады для награждения. Украинская сторона сообщила, что россияне попали по бойцам ракетой "Искандер-М".

Местные жители не наводили российскую ракету, оккупанты могли увидеть собрание военных с дрона, предполагает украинский журналист Денис Казанский.